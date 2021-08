אתלטיקה: בלסינג אפריפה העפיל לגמר ריצת ה-200 מטר באליפות העולם עד גיל 20

האצן הישראלי, בלסינג אפריפה, רשם הערב (שישי) הישג נהדר, כשהעפיל לגמר ריצת ה-200 מטר באליפות העולם עד גיל 20, הנערכת בקניה. ריצת הגמר תיערך מחר ב-18:10 (שידור בערוץ הספורט).

אפריפה (17) המשתייך למכבי תל אביב, סיים את הריצה בזמן של 20.49 שניות, שמיקם אותו שלישי במקצה שלו וחמישי בסך כל שני המקצים. הזמן של אפריפה אמנם מהווה שיא ישראלי חדש, אולם בשל העובדה שהריצה נערכה ברוח גבית של 2.3 מטר לשנייה, מעל המותר, היא לא תוכר ככזו.

These 200m ????

・Udodi Chudi Onwuzurike ???????? leads the semi-finalists with 20.13 (+2.3)

・100m champion Letsile Tebogo ????????gets a PB 20.31

・Tarsis Orogot sets a ????????U20 record 20.37

・Blessing Akawasi Afrifah becomes ????????'s first #WorldAthleticsU20 sprint finalist since in 2008 pic.twitter.com/D8r1UtIsXA

— World Athletics (@WorldAthletics) August 20, 2021