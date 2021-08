אביו של החייל שנפצע בגבול עזה לבנט: "אתה פחדן"

בלעדי השיחה המבישה של נפתלי בנט עם יוסי אבא של הלוחם בראל חדריה שמואלישנפצע אנושות בעזה, שבה בנט לא יודע את שם הלוחם, (קורא לו יוסי) לא יודע את מצב הלוחם, מגמגם ושותק בזמן שהאבא נותן לו את כל האמת לפרצוף.חובה לשמוע ולשתף!

Posted by ‎(הצל) the shadow‎ on Monday, August 23, 2021