ארה"ב חיסלה פעיל דאע"ש באפגניסטן בתגובה לפיגוע בשדה התעופה

WASHINGTON (AP) — Acting swiftly on President Joe Biden’s promise to retaliate for the deadly suicide bombing at Kabul airport, the U.S. military said it used a drone strike to kill a member of the Islamic State group’s Afghanistan affiliate.

צבא ארה"ב הודיע הלילה (בין שישי לשבת) שחיסל פעיל של דאע"ש באפגניסטן בתקיפת מטוס זעיר ללא טייס, מימוש מהיר של הבטחתו לפעולת תגמול על פיגוע ההתאבדות בשדה התעופה בקאבול.

התקיפה בשבת בוצעה בעקבות מה שבבית הלבן הגדירו כמידע שדאע"ש תכנון לתקוף שוב, בזמן שפינוי האזרחים והכוחות של ארה"ב מאיראן בשדה התעופה בקאבול נכנס לימיו האחרונים. ביידן הציב את שלישי הקרוב כתאריך היעד שלו להשלמת היציאה.

ביידן אישר את התקיפה מהאוויר, וההוראה ניתנה על ידי מזכיר ההגנה לויד אוסטין, כך לדברי מקור בטחוני שדיבר עם AP בעילום שם.

התקיפה בוצעה מתוך אפגניסטן, פחות מ-48 שעות לאחר התקיפה הנרחבת בקאבול, בה נהרגו 13 אמריקנים ועל פי הדיווחים האחרונים בסך הכל 169 בני אדם, ימים ספורים לפני הנסיעה הסופית של כוחות ארה"ב באפגניסטן לאחר עשרים שנות לחימה. הפיקוד העליון של צבא ארה"ב סיפק מעט פרטים על התקיפה, והודיע שלהערכתו לא נהרגו אזרחים בתקיפה.