הספורטאי הגבוה בעולם: מורטזה מחרזאד מוביל את נבחרת איראן בכדורעף פראלימפי

נבחרת איראן בכדורעף בישיבה למשחקים הפראלימפיים החלה היום (שבת) את דרכה בטוקיו המטרה להגן על תוארה כאלופה מריו 2016. במשחקה הראשון בטורניר ניצחה הנבחרת הפייבוריטית לזהב בקלות 0:3 את נבחרת גרמניה. כוכבה הגדול של הנבחרת, מורטזה מחרזאד (33), הוא הספורטאי הגבוה בעולם. הוא מתנשא לגובה של 2.46 מטר, והאדם השני בגובהו בעולם כיום.

מחרזאד הוביל את איראן לניצחון עם 18 נקודות, מספר הנקודות הגבוה ביותר במשחק. הוא החל לשחק כדורעף בישיבה ב-2015 בליגה האיראנית. שנה מאוחר יותר הוביל את נבחרת איראן לזכייה בזהב, עם 26 נקודות בגמר מול בוסניה (גם אז הביא את מספר הנקודות הגבוה ביותר בקבוצה). מאז מחרזאד הוא בלתי ניתן לעצירה, עם שתי אליפויות אסיה וזכייה באליפות העולם.

כבר בגיל 16 מחרזאד התנשא לגובה של 1.90 מטר. באותה השנה הוא היה מעורב בתאונה כשרכב על אופניו, ושבר בצורה קשה את האגן. זאת הייתה שנה דרמטית ששינתה את חייו. באותו הגיל החל לגבוה בצורה קיצונית, והגוף שלו התקשה להתאושש מהפציעה. כיום, רגלו הימנית קצרה ב-15 ס"מ מרגלו השמאלית, והוא נעזר בקביים כדי להתנייד.

A thrilling set to get things started on DAY 2. The reigning champs #IRI take the opener 25-23 over #GER. #Tokyo2020

TOP SCORER: Morteza Mehrzad Selakjani (9)#SittingVolleyball TOURNAMENT INFO: https://t.co/8j0EvgNVIF pic.twitter.com/jtbU16lwzN

— World ParaVolley (@ParaVolley) August 28, 2021