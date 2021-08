ארה"ב: ניסיון התאגדות ראשון של עובדי סטארבקס

50 עובדי בית קפה של רשת סטארבקס בבאפלו, ניו יורק, מנסים להקים איגוד עובדים, שיהיה הראשון ברשת בתי הקפה האמריקנית. סטאברסקס היא רשת בתי הקפה הגדולה בעולם, והיא מעסיק כ-350 אלף עובדים ברחבי העולם. בארצות יש לרשת 18 אלף סניפים.

We are proud to announce that we have formed an organizing committee of SBWorkersUnited in the Buffalo region. Here is our letter to Kevin Johnson! pic.twitter.com/eOzPE4u1vy

— SBWorkersUnited (@SBWorkersUnited) August 23, 2021