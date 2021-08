ארה"ב תקפה מחבלים שהיו בדרכם לבצע פיגוע בנמל התעופה בקאבול

ארה"ב תקפה מהאוויר מכונית שבה נסע מחבל מתאבד שהיה בדרכו לנמל התעופה בקאבול, כך מסר הערב (ראשון) דובר הטאליבאן. התקיפה התרחשה שלושה ימים בלבד לאחר הפיגוע הקטלני של דאעש, שגבה את חייהם של 183 בני אדם, בהם 13 חיילים אמריקנים. הדיווח מגיע בעיצומו של מבצע החילוץ האמריקני, לנוכח המכה הקשה שספגו האפגנים.

Six people, including four children, were killed and four others were injured in today's rocket attack in #Kabul. pic.twitter.com/CvjDwyYQFS

— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) August 29, 2021