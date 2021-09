הוריקן ״אידה״ זורע הרס: מצב חירום הוכרז בניו יורק, רכבות וכבישים הוצפו

שיטפונות ענק הכו הלילה (חמישי) בצפון-מזרח מדינת ניו יורק לאחר שהגלים האחרונים של הוריקן "אידה" הביאו לגשם כבד. הרכבת התחתית בעיר ניו יורק הוצפה וכל הקווים הושבתו למעט אחד, וראש העיר ביל דה בלאזיו הכריז על מצב חירום בעקבות "אירוע אקלים היסטורי".

דה בלאזיו הדגיש את הסכנה שמביא עמו מזג האוויר החריג, שהצריך חילוץ של תושבים במוקדים שונים בעיר וקרא לתושבים להישאר בבתיהם. "אנחנו נעבור כמה שעות קשות עד שהגשם יחלוף", אמר. "מעולם לא ראיתי כמות כזאת של גשם בזמן כל כך קצר. זה לא ייאמן, אנחנו מדברים על שבעה, עשרה אינצ'ים בשעה".

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U

— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021