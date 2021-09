ענתה למי שלא האמין בה: לילה פרננדס העפילה לגמר אליפות ארה"ב בטניס

גמר אליפות ארה"ב הפתוחה בטניס (US OPEN) לנשים, שייערך מחר (שבת ב-23:00), יפגיש שתי את שחקניות המפתיעות של הטורניר. לילה פרננדס הקנדית בת ה-19 (מדורגת 73 בעולם) עלתה הלילה לגמר בו היא תפגוש את אמה רדוקנו הבריטית בת ה-18.

זה יהיה גמר גרנד סלאם ראשון לשתיהן. שתי השחקניות שהפתיעו בדרך לגמר, נחשבות לשחקניות העתיד של הענף. השתיים יעשו היסטוריה משותפת, כאשר יהיו הראשונות, בגברים או נשים, מאז העידן הפתוח ב-1968, שמגיעות לגמר גרנד סלאם כשהן לא מדורגות.

Emma Raducanu ???? Leylah Fernandez for the #USOpen title ????

This is the first men's or women's major final featuring unseeded players since the Open Era began in 1968. pic.twitter.com/C0zUxfOP7r

