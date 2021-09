הפתעה בניו יורק: מדבדב ניצח 0:3 את ג'וקוביץ' וזכה באליפות ארה"ב

דנייל מדבדב זכה הלילה (בין ראשון לשני) בגמר אליפות ארצות הברית בטניס (ה-US OPEN) כשגבר 0:3 (4:6, 4:6, 4:6) על נובאק ג'וקוביץ' וזכה בתואר הגרנד סלאם הראשון שלו בקריירה, אחרי תצוגת טניס מרשימה מול מי שככל הנראה יוכתר בעתיד לטניסאי הגדול הזמנים.

הסרבי, המדורג ראשון בעולם, יכול היה לרשום הישג שלא היה בטניס הגברים מאז 1969 – זכייה בכל ארבעת הטורניר הגדולים באותה שנה קלנדרית ויכול היה לעקוף את רוג'ר פדרר ורפאל נדאל ולהפוך לשיאן הזכיות בטורנירי גרנד סלאם בכל הזמנים, עם 21 בסך הכל.

The moment @DaniilMedwed did the unthinkable. pic.twitter.com/rucHjhMA63

הקהל הגדול באצטדיון "ארתור אש" בניו יורק קיווה להיות עד לערב היסטורי, ובאיזשהו שלב הצופים בניו יורק כבר חרגו מהנורמות של עולם הטניס והחלו לשרוק בוז ולמחוא כפיים במהלך הנקודות ואחרי החטאות של מדבדב, אבל הרוסי הצליח בסופו של דבר להשלים את המשימה.

בסיום המשחק אמר מדבדב המאושר: "אני מתנצל בפני הקהל ובפני נובאק, כולנו ידענו מה הוא ניסה להשיג. אבל מבחינתי הוא עדיין הגדול בכל הזמנים". בנוסף לתואר היוקרתי, הרוסי גם זכה בפרס כספי של 2.5 מיליון דולר.

ג'וקוביץ' לא יכול היה לעצור את הדמעות: "אני רק רוצה להגיד שהלילה אולי לא ניצחתי במשחק, אבל הלב שלי מלא בשמחה ואושר, בגלל שאתם גרמתם לי להרגיש ככה, נגעתם לי בנשמה, מעולם לא הרגשתי ככה בניו יורק", אמר הסרבי.

"I love you guys."

All the feels from @DjokerNole to the fans in New York. pic.twitter.com/PnEHevMVKk

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021