לראשונה בהיסטוריה: שחקן ושחקנית טניס בכיסאות גלגלים זכו ב-4 גרנד סלאם בשנה

שחקנית הטניס בכיסאות גלגלים, דידה דה גרוט, זכתה הלילה (בין ראשון לשני) באליפות ארה"ב ועשתה היסטוריה כשהפכה לשחקנית הראשונה שמשלימה זכייה ב"גולדן סלאם". דה גרוט זכתה השנה בכל 4 תארי גרנד סלאם (ווימבלדון, רולאן גארוס, מלבורן ואליפות ארה"ב), בנוסף זכתה בזהב הפראלימפי בטוקיו. היא כמעט עשתה זאת גם בזוגות, רק ששם היה חסר לה התואר בווימבלדון.

במשחק הגמר ליחידות ניצחה דה גרוט את יואי קאמיג'י היפנית בתוצאה 2:6,3:6. לאחר הזכייה אמרה: "להיות הראשונה שבאמת מקבלת את התואר הזה הוא דבר כל כך מיוחד. אני לא חושבת שאשכח את זה אי פעם".

Incredible.

Two historic Golden Slams were captured today in New York by Diede de Groot & Dylan Alcott. pic.twitter.com/omaoGTyWgw

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021