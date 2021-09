הבחירות לפרלמנט ברוסיה: מפלגתו של פוטין עדיין מובילה, אבל מאבדת גובה

הבחירות לפרלמנט הרוסי (הדומה) יצאו לדרך ביום שישי הקרוב וימשכו שלושה ימים. מפלגתו של הנשיא ולדימיר פוטין מובילה בסקרי דעת הקהל וצפויה להיות המנצחת הגדולה, אבל הסקרים בחודשים מראים על יחס שלילי כלפי השלטון.

יותר מ-108 מיליון אזרחי המדינה יבחרו במהלך סוף השבוע את 450 חברי הדומה. שיטת הבחירות מחולקת לשתיים: 225 חברי פרלמנט ייבחרו בשיטה היחסית דרך הצבעה לרשימות מפלגתיות, כשאחוז החסימה עומד על 5%. 225 הנותרים ייבחרו בבחירות ישירות במחוזות ההצבעה שבכל אחד מהם יזכה מועמד אחד בלבד.

בבחירות הקודמות, שנערכו ב-2016 והיו הראשונות שהתקיימו במתכונת ההצבעה המעורבת, שיעור ההצבעה הגיע לשפל של 48%. בבירה מוסקבה , רק 29% מבעלי זכות הבחירה יצאו להצביע.

באופוזיציה טוענים שהארכת הבחירות לשלושה ימים נועדה להתיש משקיפים חיצוניים, ובאופן כללי להקשות את הפיקוח עליהן . מפלגתו של הנשיא פוטין, 'רוסיה המאוחדת' מעוניינת להבטיח לפחות שני שלישים מהמושבים בפרלמנט בשביל לאפשר שינויים חוקתיים, אחד מתהליכי העומק הפוליטיים אותם החל פוטין בשנים האחרונות. השינוי המפורסם שבהם הוא התיקון שיאפשר לו להיות נשיא עד 2036.

הבעיות של מפלגת השלטון

'רוסיה המאוחדת' מחזיקה כיום ב-336 מושבים בדומה, וצפויה להמשיך להנות מרוב גדול בפרלמנט גם אחרי הבחירות הקרובות. עם זאת, המגמות והאירועים השונים סביב הבחירות הנוכחיות מראים את השינוי שעברה המדינה מאז הבחירות האחרונות לנשיאות במרץ 2018.

בחודשים האחרונים נעה התמיכה במפלגתו של פוטין בין 25% ל-30%. היא עדיין מובילה בפער על שאר המפלגות, למרות שבסקרים האחרונים זכתה המפלגה הקומוניסטית, השנייה בגודלה במדינה, ליותר מ-20% תמיכה.

Based on the poll data, WCIOM analysts prepared a forecast of the #Dumaelections results, according to which, five parties will get into the Duma:

"United Russia" – 42%

KPRF – 19%

LDPR – 11%

"A Just Russia – For Truth" – 8%

"New People" – 5% pic.twitter.com/2tf5ZcHfI8 — Russian Election Monitor (@russian_monitor) September 13, 2021

היסטורית, שתי המפלגות נחשבות לשותפות לשלטון ומפלגה הקומוניסטית לא לא מהווה איום על 'רוסיה המאוחדת. אך ראייה צרה כל כך יכולה להטעות, במסדרונות הקרמלין חוששים, ובצדק.

בבחירות 2016 לדומה, נישאה 'רוסיה המאוחדת' על גלי הפטריוטיות אחרי סיפוח חצי האי קרים שנתיים קודם לכן, וזכתה ב54% מהקולות. מאז ועד שפוטין נבחר בפעם הרביעית לנשיאות בתחילת 2018, שמרה המפלגה על שיעור תמיכה ממוצע של 50%.

אחרי הבחירות לנשיאות החלה התרסקות מהירה שהביאה את המפלגה, תוך חודשים ספורים בלבד, ל-30% תמיכה. מדובר בתוצאות הגרועות ביותר של 'רוסיה המאוחדת' בשני העשורים האחרונים.

הסיבה העיקרית למפלה הייתה הרפורמות בפנסיה שהוכרזה בקיץ 2018. המהלך, שנעשה בתגובה למשבר תקציבי מתמשך, העלה באופן משמעותי את גיל הפרישה לנשים וגברים במדינה בה תוחלת החיים הממוצעת לגברים היא מהנמוכות במערב.

הרפורמה התסיסה ציבור גדול של מבוגרים, הבסיס האלקטורלי היציב של מפלגת השלטון. המחאה שהתפרצה בעקבות ההחלטה הוציאה לרחובות לא רק מבוגרים רבים אלא גם חברי פרלמנט. ציבור המוחים המבוגר יחסית הוא מראה נדיר ברוסיה בעשור האחרון, במהלכו יצאו להפגין בעיקר ה-Y וה-Z.

את האש ספג ראש הממשלה דמיטרי מדבדב, שהוביל את הרפורמה, אבל את ההשלכות של המהלך הלא פופולארי המפלגה סוחבת עד היום.

גורם נוסף לירידה בתמיכה היא העובדה שרוסיה מציינת שלוש שנים שהובילו לאינפלציה דו ספרתית ועלייה במחירי מוצרי בסיס. בעבר נהגה המדינה להתמודד עם האינפלציה במצרכי יסוד על ידי התערבות ישירה. כיום, בצל המשבר הכלכלי המתמשך, היא לא ממהרת לעשות זאת.

אם כל זה לא היה מספיק, מגפת הקורונה הביאה לעלייה מתמשכת באבטלה הלא מדווחת, בעיקר של צעירים מאוד ומבוגרים מאוד.

את עומק הפגיעה בפופולריות של 'רוסיה המאוחדת' אפשר לראות היטב בפילוח המקומי של. במרכזי הערים זוכה המפלגה לשפל של פחות מ-20% בממוצע, אבל אזורים אלה נחשבו תמיד למעוזים ליברליים יותר. הנתון המפתיע והחשוב יותר הוא ירידה עקבית בתמיכה במפלגתו של פוטין דווקא בפריפריה.

הסקר האחרון שהתקיים בחצי האי קרים ב-2019 הראה 55% תמיכה במפלגה. שנתיין מאוחר יותר ספגה המפלגה ירידה של 20% בשיעור התמיכה. במספר מחוזות נוספים ברחבי הרפובליקה נרשמה תמונת מצב דומה, עם ירידה ממוצעת של 10%-15%.

אחת הדוגמאות הקיצוניות של מגמה זו הוא מחוז חברובסק שבמזרח הרחוק. באזור התקיימו במהלך כל קיץ 2020 מחאות ענק נגד מעצרו וכליאתו של מושל המחוז סרגיי פורגאל, שמדינה טוענת שרצח אנשי עסקים. המושל, נציג המפלגה הדמוקרטית-ליברלית, נעצר ימים ספורים אחרי שניצח את המועמד של 'רוסיה המאוחדת'.

המעצר הוציא עשרות אלפי אנשים לרחובות בכל רחבי המחוז, והתמיכה במפלגתו של פוטין צנחה מ-37% ב-2016 ל-12% בלבד בסקרים האחרונים.

למעשה, מכל מחוזות הבחירה רק בעיר סנט פטרבורג נרשמה עלייה בתמיכה במפלגת השלטון. נתון מעניין כי דווקא בה נרשמה אחת הפארסות המרתקות של מערכת הבחירות הנוכחית.

Boris Vishnevsky, a veteran opposition politician, was gearing up to run in elections this month when he learned that two of his opponents would not only have the same name and surname as him, but even the same facial hair in their official portraits https://t.co/28SWkCgvWD 1/6 pic.twitter.com/aZEQlb3Tuq — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

שני מתמודדים מזויפים התייצבו בעיר נגד מועמד המפלגה הליברלית 'יאבלוקו' בוריס וישנבסקי. מדובר בשני גברים אלמוניים, ששינו את שמם ל'בוריס וישנבסקי' ואפילו הצטיידו בתספורת דומה לזו של המועמד האמיתי, והכל במטרה לבלבל את הבוחרים

המכונה החכמה של אלכסיי נבלניי

אחוזי התמיכה הנמוכים של 'רוסיה המאוחדת' רק הגדילו את החשש מהשילוש הקדוש של המחאה: הרשתות החברתיות, הטכנולוגיות שמאפשרות ארגון המונים והדור הצעיר שלא קשוב למדיה הממלכתית.

בבחירות הרחובות תפעל, לראשונה, הפיתוח האחרון של פעיל האופוזיציה הבולט ביותר ברוסיה אלכסיי נבלניי, שנמצא במעצר מאז פברואר השנה. הפרויקט החדש, 'ההצבעה החכמה', הוא מעין ניוזלטר שנועד לאתר בכל מחוז את המועמד בעל הסיכויים הטובים ביותר לנצח את המועמד של פוטין.

האלגוריתם של 'ההצבעה החכמה' אמור לשכנע את המצביעים שמתנגדים לנשיא לא להצביע למועמד העדיף עליהם אישית אלא לזה שיש לו סיכוי להיבחר לפרלמנט והוא לא מטעם 'רוסיה המאוחדת'.

המערכת של נבלניי, שהשיטה שלו למאבק בשלטון היא הסיבה העיקרית לניסיון להרעיל אותו ולכליאתו, תשלח ערב הבחירות הודעה למי שיירשם אליה עם שם המועמד שצריך להצביע עבורו בכל מחוז.

מדובר בפרויקט שנוי במחלוקת. המתנגדים טוענים שהמערכת דוחפת מצביעים לתמוך במועמדים ששהם לא בהכרח ישמחו לראות בפרלמנט. מצד שני, פעילי המטות של נבלניי טוענים שההצבעה החכמתה תחזק ב-3% עד 10% כל מועמד פוטנציאלי להחלפת המועמד של פוטין. אמנם מדובר במספרים צנועים, אבל בנתונים ממספר לא מבוטל של מקומות, בעיקר כאלה בהם התמיכה במועמד הפוטיניסטי לא גבוהים, והם יכולים להספיק כדי להצליח במשימה.

תומכיו של נבלניי חוששים שהשלטונות יפילו את המערכת ביום הבחירות עצמו, ובמידה מסוימת של צדק. מספר בכירים בממשלה כבר ציינו שיעשו הכל כדי שהפרויקט ייכשל.

שר החוץ הרוסי סרגיי ריבאקוב זימן בסוף השבוע את השגריר האמריקאי במדינה ג'ון סליבאן, והאשים את ארה"ב בהתערבות בבחירות ברוסיה דרך ענקיות הטכנולוגיה.

לטענתו, גוגל ואפל האמריקאיות מאפשרות להוריד את האפליקציה של נבלניי למכשירי הטלפון החכמים ברוסיה, למרות שהרשויות במדינה כבר דרשו מספר פעמים משתי החברות להסיר אותה מחנויות האפליקציות שלהן. לחצים כלכליים וטכנולוגיים מופעלים גם על השרתים של מטות נבלניי ומנוע החיפוש הרוסי YNDEX כדי שיחסמו את היכולת להגיע לאתר.

אך לצד המצב העגום, פעילים מצביעים על נקודת אור עיקרית: לפני ארבע שנים, כשנבלניי הציע לראשונה את המערכת כפלטפורמה לשינוי גורל הבחירות, איש לא התייחס לכך ברצינות, בחודשיים האחרונים צוותים שלמים במשרד נשיא המדינה ומשרדי הביטחון מנהלים מלחמת חורמה נגד המערכת תוך הקצאת משאבים לא מבוטלים. מבחינתם, מדובר בסימן להצלחתה, גם אם החלקית.

החופש המצטמצם של העיתונות הרוסית

חזרתו של נבלניי לרוסיה בינואר האחרון, אחרי שהסתיים הטיפול בהרעלתו, צוינה בהפגנות ענק ואווירה, גם אם מסויגת, של ניצחון ושמחה על זה שהוא נשאר בחיים והחליט לחזור למדינה. עם זאת, מאז גזר דינו המצב ברוסיה, לפחות מבחינת חופש העיתונות והפעילות הפוליטית, החמיר בקצב כמותו לא נראה שנים.

מעל 20 עיתונאים נמצאים היום במעצר או בתהליכים משפטיים. חלקם, יחד עם גופי התקשורת בהם הם עובדים. הדוגמה האחרונה הוא 'דוזד', ערוץ הטלוויזיה האופוזציונרי היחיד שפועל מתוך רוסיה, דוז'ד, שהעיתונאים המועסקים בו סווגו כסוכנים זרים ונמצאים תחת השגחה קפדנית מצד הרשויות.

Russia: Kremlin designates Dozhd TV “foreign agent” in yet another attack on press freedom: Reacting to the news that Russia’s Ministry of Justice has branded Dozhd TV, one of the last remaining independent television channels in Russia, Vazhnye Istorii,… https://t.co/JSM4jSmRc8 pic.twitter.com/kO54rbN2zU — Michael Gittins (@MichaelGittins_) August 21, 2021

בשביל להבין עד כמה המצב עגום מספיק להסתכל על בכירי המטה של 'הקרן למלחמה בשחיתות' של נבלניי. שבוע אחרי מעצרו של פעיל האופוזיציה נעצר גם סגנו לאוניד וולקוב, בחשד לארגון הפגנות לא חוקיות. באוגוסט האחרון הפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום בגין 'מימון פעילות קיצונית'.

עורכת הדין של המטה, לובוב סובול, ברחה לטורקיה לפני חודש אחרי שהוגשו נגדה האשמות דומות. מנכ"ל המטה, איוואן ז'דנוב, נמלט לאירופה אחרי שהואשם ב'ניהול ארגון קיצוני'. כנקמה, עצרה המשטרה את אביו.

כ-50 גופי תקשורת עצמאיים ועיתונאים ביקורתיים שמזוהים עם האופוזיציה סווגו בחצי השנה האחרונה כסוכנים זרים. ארבעה גופי תקשורת נסגרו אחרי שהסנקציות נגדם ונגד העיתונאים בהם מוטטו אותם כלכלית. חלק מהעיתונאים עזבו את רוסיה ופועלים מאירופה.

חלקם פנו לבלוגים ופודקאסטים, נעצרו, סווגו כסוכנים זרים ונדרשו להוסיף לסוף כל פרסום או התבטאות שלהם (כולל בטוויטר) גילוי נאות: "גוף חדשות/ מסמך זה נוצר/ הופץ על ידי גוף תקשורת המונים רוסי/זר המשמש כסוכן זר.

חודש לבחירות יצאה קבוצה קטנה של עיתונאים למחות מול מטה המשטרה החשאית (פ.ס.ב) במרכז מוסקבה נגד המדיניות של המדינה. הם דרשו לאפשר להם לעשות את עבודתם העיתונאית, במיוחד בזמן הבחירות. אך המחאה השקטה פוזרה בכח, חלק מהמוחים אפילו במעצרים.