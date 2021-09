מחקר ישראלי: מנת החיסון השלישית מזניקה פי 10 את ההגנה החיסונית

open more

Share via Whatsapp

מחקר ישראלי חדש מצא יעילות גבוהה של מנת חיסון שלישית מתוצרת 'פייזר' במניעת הדבקה ומחלה קשה בקורונה. הממצאי המחקר המלאים התפרסמו אמש (רביעי) בכתב העת הרפואי היוקרתי The New England Journal of Medicine.

צוות החוקרים ממכון ויצמן למדע, משרד הבריאות, הטכניון, האוניברסיטה העברית, מכון גרטנר במרכז הרפואי שיבא ומכון KI, מצאו גם שהמנה שלישית שיפרה פי עשרה ויותר את ההגנה החיסונית בהשוואה לחיסון של שתי מנות בלבד לפני חמישה חודשים או יותר.

המחקר התבסס על נתונים שאספו החוקרים ממסד הנתונים של משרד הבריאות של 1,137,084 ישראלים בני 60 ומעלה שקיבלו את מנת החיסון השלישית חמישה חודשים לפחות אחרי שקיבלו את מנת החיסון השנייה.

בניתוח הראשוני הו הנתונים, שלוקטו בין ה-30 ביולי ל-30 באוגוסט, לנתוני ההדבקה ונתוני התחלואה הקשה של כאלה שקיבלו את הזריקה השלישית (זריקת "בוסטר") לפחות 12 ימים קודם לכן ונתוני כאלה שלא קיבלו זריקת בוסטר כלל.

בניתוח המשני מדדו החוקרים את שיעור ההדבקות 6-4 ימים אחרי זריקת הבוסטר בהשוואה לנתון של 12 ימים אחרי זריקת הבוסטר.

על פי הממצאים, 12 ימם אחרי זריקת הבוסטר, שיעור הנדבקים המאומתים בקרב מקבלי המנה השלישית היה נמוך פי 11.3 לעומת אלה שלא קיבלו אותה. שיעור החולים במצב קשה בקרב מקבלי זריקת הבוסטר היה נמוך פי 19.5.

שיעור ההדבקות 12 ימים אחרי זריקת הבוסטר היה נמוך פי 5.4 לעומת השיעור אחרי 6-4 ימים מהזריקה.

לקריאת המחקר המלא ב-New England Journal of Medicine – לחצו כאן.