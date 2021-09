גבר על אלוף העולם: הרוכב איתמר איינהורן ניצח קטע בטור סלובקיה

הישג לרוכב האופניים איתמר איינהורן שניצח היום (ראשון) את השלב האחרון בטור סלובקיה והקדים את הרוכב האגדי, פיטר סאגאן, אלוף העולם לשעבר באופני כביש.

איינהורן (23) ממודיעין, נחשב לספרינטר המשמעותי הראשון שגדל בישראל. הוא הפך למקצוען בקבוצת העתודה ישראל סייקלינג אקדמי לפני 3 שנים וקיבל חוזה מקצועני ראשון מלא מישראל סטארט אפ ניישן לפני שנתיים.

VICTORY FOR ITAMAR EINHORN!!!

The Israeli sprinter WINS the ultimate stage in the #TourofSlovakia!!!#YallaISN pic.twitter.com/RceJXREYb3

