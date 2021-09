לפחות 8 נרצחו בירי באוניברסיטה ברוסיה

לפחות שמונה בני אדם נהרגו הבוקר (שני) במסע ירי אוניברסיטה בעיר פרם שברוסיה המרוחקת כ-1,300 ק"מ ממוסקבה. לפי הדיווחים היורה הוא סטודנט באוניברסיטה, שנכנס למקום ופתח באש. מלבד ההרוגים הוא פצע עוד מספר בני אדם.

Gunman attacks a university in the Russian city of Perm. Deaths and injuries being reported.

Faculty and students were filmed jumping out of windows pic.twitter.com/DyNHPEaLwR

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) September 20, 2021