ספרד: לפחות 5,000 תושבים פונו בהתפרצות הר הגעש באיים הקנריים

לפחות 5,000 בני אדם פונו מבתיהם ומאה בתים נהרסו בהתפרצות הר געש באי לה פלמה שבארכיפלג האיים הקנריים, לחופי אפריקה. ההתפרצות שהחלה אמש (ראשון) בפארק הלאומי קומברה ויאחה יצרה נהרות לבה בגובה 15 מטרים שכיסו את האי, הנמצא בקצה הצפון־מערבי של הארכיפלג שבבעלות ספרד.

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הגיע לאי והכריז כי המצב בשליטה. מושל האיים הקנריים, אנחל ויקטור טורס, אמר ייתכן שיהיה צורך בפינוי תושבים נוספים. "הלבה מתקדמת אל קו החוף, ותגרום לנזקים לרכוש. ההערכות הן כי מדובר בכ-17 עד 20 מיליון קוב של לבה".

A volcano erupted on La Palma in Spain’s Canary Islands, sending fountains of lava and a plume of smoke and ash into the air from the Cumbre Vieja national park https://t.co/rnBmT739lW pic.twitter.com/zj8ef2LyoR

