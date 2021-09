האוגר שסוחר במטבעות קריפטו עקף את המשקיעים המיומנים בעולם

אוגר המכונה "מר גוקס" סוחר במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות מערכת חיישנים שמותקת בכלוב שלו, וזוכה בינתיים לתשואה נאה של 16% בארבעת החודשים האחרונים, תוך שהוא עוקף את חברת ההשקעות של וורן באפט ואת מדד S&P 500. האוגר המתועד ברשתות החברתיות באמצעות ערוץ ב-TWITCH, פורום ברדיט ומשתמש טוויטר מאז חודש יוני האחרון.

הפרויקט נבנה כמעין פרודיה על שרירותיות ההימורים בשוק ההון, ובעיקר על היומרה של משקיעים לבחור השקעות בתבונה, בזירה שמתנהלת באופן שמנותק מכל פרמטר של הכלכלה הריאלית.

שמו, "מר גוקס", הוא רפרנס לזירת המסחר בקריפטו "מאונט גוקס" מיפן, שנשדדה באמצעות האקרים ב-2014 וגרמה לאחת הקריסות הגדולות בהיסטוריה הקצרה של הביטקוין.

כשמר גוקס רץ בגלגל, חיישנים מסובבים גלגל וירטואלי הבוחר נכס להשקעה. בכלוב יש שתי מנהרות, שמעבר באחת מהן גורם לפקודת "מכירה" ואילו השנייה גורמת לפקודת "קניה".

גודל התיק של מר גוקס איננו גבוה בשווי של כסף אמיתי, אך הוא מדגים יפה את התנודתיות במסחר במטבעות קריפטו, והוא מתנדנד בין תשואה חיובית ושלילית של עשרות אחוזים.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 1 order(s) placed.

Career Performance: +54.13 EUR (+16.60 %)

DISCLAIMER

This content is for entertainment purposes only. Investments shown here are not financial advice.

— mrgoxx (@mrgoxx) September 26, 2021