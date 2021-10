מני פקיאו, אחד המתאגרפים הגדולים בהיסטוריה, הודיע בשבוע שעבר על פרישה בגיל 42. אחרי 72 קרבות והרבה מאוד שיאים המתאגרף הפיליפיני החליט לתלות את הכפפות. בספר השיאים של גינס יש עדיין שישה שיאים שרשומים על שמו של פקיאו. הבולט מכולם, שגם משקף את הקריירה המגוונת של פקיאו הוא, שה"פק מן" הוא המתאגרף היחיד בהיסטוריה, שזכה באליפות העולם בשמונה קטגוריות משקל שונות. הוא התחיל כאלוף עולם במשקל עד 48 ק"ג והגיע עד משקל של 67 ק"ג. המאזן שלו בקריירה, שנמשכה 26 שנים, הוא 62 ניצחונות, 8 הפסדים ושני תיקו.

***

פקיאו נולד בכפר קיבאוה, שבמחוז בוקידנון, שבפיליפינים, רביעי מבין שישה אחים למשפחה ענייה מאוד כמו חצי מתושבי הכפר. מגיל צעיר עבד וקיבץ נדבות כדי להביא כסף לארוחה הבאה של משפחתו. הוריו נפרדו כשהיה בן 13, ופקיאו נשר מבית הספר כדי לפנות עוד זמן לעבודה. אחת העבודות, שמצא, הייתה להתאגרף עבור כסף. המארגנים שילמו שני דולר עבור ניצחון ודולר אחד עבור הפסד ופקיאו הבטיח לאימו, שהוא יחלץ את המשפחה מעוני. מכיוון שהכפר היה קטן מכדי לממש את הבטחתו, פקיאו עבר בגיל 14 לעיר הגדולה, מנילה.

פקיאו הגיע למנילה חסר כל, הוא ישן ברחובות ואכל ארוחה אחת ביום במקרה הטוב. הוא מצא מועדון איגרוף חובבני, שהסכים לתת לו להתאמן וגם לישון במקום. הכישרון של הלוחם הקטן בלט כבר מההתחלה ושנתיים אחר כך הוא כבר החל את קריירת האיגרוף המקצוענית שלו.

בגיל 16 ו-36 ימים, כשהוא רק בגובה של 1.6 מטר ובמשקל של 44 ק"ג פקיאו ניגש לקרב המקצועני הראשון של חייו. כדי להגיע למשקל המינימום של קרב במשקל "קש" הוא היה צריך לשקול 48 ק"ג אז פקיאו הכניס אבנים בכיסים כדי להגיע למשקל הנחוץ. הוא ניצח את הקרב הראשון וגם את עשרת הקרבות הבאים אחריו. בשנה הראשונה של הקריירה שלו, כשהוא עוד לא בן 18, פקיאו כבר הספיק לנצח 11 קרבות מקצוענים.

***

האיגרוף מחולק ל-17 קטגוריות משקל שונות וכשהפרשנים רצו להשוות בין מתאגרפים במשקלים שונים הם יצרו את המושג Pound For Pound (המשקל היחסי). כלומר, בחינת המתאגרף על פי פרמטרים שיבדקו על פי הערכה סובייקטיבית את יכולותיו. מי שנחשב למתאגרף ה-Pound for Pound הגדול בהיסטוריה היה שוגר ריי רובינסון, שהתחרה בשתי קטגוריות משקל שונות. פקיאו הבין שהוא לא יכול להישאר במשקל "קש" ואם הוא רוצה להתקדם באיגרוף ולהתחיל להרוויח כסף גדול הוא חייב לעלות במשקל וזה בדיוק מה שעשה. הוא עבר שמונה קטגוריות משקל שונות ובכולן הוא זכה בתואר אלוף העולם.

סגנון האיגרוף של "פק מן" היה תוקפני ומרהיב. הוא לא נח לרגע וכל זמן ניסה לפגוע ביריב. להבדיל ממתאגרפים גדולים אחרים בהיסטוריה, שהיו ידועים ביכולות ההגנה שלהם, פקיאו אהב ליזום ולתקוף כל הזמן. הוא גם אהב להילחם ועשה את זה נגד כל מי שרצה להילחם נגדו. בכל מקום ובכל שעה. הוא לא ברר את הקרבות שלו והוא היה לוחם מטבעו ולכן גם נלחם בזירה עד גיל 42.

***

האיגרוף הפך אותו לאדם עשיר מאוד וב- 2015 המגזין "פרובס" דירג אותו כספורטאי השני הכי מרוויח בעולם. הכסף אפשר לו להגשים חלומות רבים: הוא היה הבעלים וגם שחקן (שנבחר במקום ה- 11 בדראפט של הליגה הפיליפינית ב- 2015) של "טרפרימה דיפ", קבוצה מליגת הכדורסל הפיליפינית. הוא הוציא שלושה אלבומי מוזיקה, השתתף בסרטים וסדרות טלוויזיה והפך לאייקון וגיבור תרבות אבל את השליחות החשובה ביותר הוא רוצה לעשות בפוליטיקה של הפיליפינים.

בשנת 2010 הוא נבחר כחבר בבית הנבחרים של הפיליפינים כנציג מחוז סרנגני. "גם אם יש לי מיליון דולר בכיסים אני עדיין אבין וארגיש את ליבו של העני. הלב שלי לא השתנה", הוא אמר בראיון לגרהם בנסינגר והוסיף: "נכנסתי לפוליטיקה כי אני רוצה לשרת אנשים אחרים ולשמש דוגמא טובה". שש שנים אחר כך הוא כבר הפך לסנטור בדרך למטרת הגדולה שלו: להיבחר לנשיאות הפיליפינים.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. ???????? pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021