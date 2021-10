פרס נובל לרפואה הוענק לחוקר אמריקאי וחוקר לבנוני עבור תגליות בתחום קולטני טמפרטורה ומגע

פרס נובל לרפואה ל-2021 הוענק היום (שני) לחוקר דיוויד ג'וליוס מארצות הברית וארדם פטפוטיאן מלבנון על גילוים של קולטנים לטמפרטורה ולמגע.

ג'וליוס השתמש בקפסצאין, החומר שנמצא בפלפלים חריפים וגורם לתחושת בעירה, כדי לזהות חיישן בקצות העצבים של העור שמגיב לחום.

פטפוטיאן השתמש בתאים הרגישים ללחץ כדי לגלות קטגוריה חדשה של חיישנים שמגיבים לגירוי מכני בעור ובאיברים הפנימיים.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021