ברוקלין נטס הודיעה: קיירי אירווינג לא יתאמן או ישחק עם הקבוצה עד שיתחסן

ברוקלין נטס מה-NBA הודיעה הערב (שלישי) כי קיירי ארווינג לא ישחק ולא ישתתף באימוני הקבוצה בשל סירובו להתחסן נגד קורונה. "אנחנו מכבדים את ההחלטה של ארווינג, אבל לא נוכל להחזיק שחקן בסגל במשרה חלקית", נכתב בהודעה מטעם הגנ'רל מנג'ר שון מרקס. "המטרות שלנו לא ישתנו".

הקבוצה הודיעה שעד שלא יוכל להשתתף בכל פעילות הקבוצה, כלומר בכל משחקי הנטס, הכוכב לא יתאמן או ישחק עם ברוקלין כלל. משמעות המהלך היא שבמידה ואירווינג ירצה לשוב לפעילות כלשהי במסגרת המועדון הוא יהיה חייב להתחסן, או לקוות לשינוי נרחב במדיניות הרשויות בניו יורק.

The Nets say Kyrie Irving will not play or practice with the team until he can be a full participant pic.twitter.com/bjBpg4wLli

