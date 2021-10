טרגדיה בקניה: האתלטית אגנס טירופ נרצחה, מצוד אחר בעלה

אגנס טירופ, רצה למרחקים ארוכים שייצגה את המדינה האפריקאית והייתה קרובה למדליה במשחקים האולימפיים בטוקיו, נדקרה למוות בביתה. טירופ אותרה אתמול (רביעי) בביתה באיטן, עיירה במערב המדינה שבה מתאמנים ספורטאים רבים. בן הזוג החשוד נעלם, והמשטרה מחפשת אחריו.

בהודעת איגוד האתלטיקה המקומי נכתב: "האתלטיקה הקנייתית הצטערה לשמוע על מותה בטרם עת של מדליסטית הארד באליפות העולם, אגנס טירופ. היא נמצאה בביתה לאחר שככל הנראה נדקרה על ידי בעלה. אנחנו לומדים את הפרטים בנוגע למקרה. קניה איבדה תכשיט, את אחת מענקיות האתלטיקה. אנו מתפללים שהאל ייתן כוח למשפחתה ולחבריה בתקופה קשה זו".

World Athletics is deeply shocked and saddened by the untimely death of Kenya’s Agnes Tirop ???????? at the age of 25.

The 2015 world cross-country champion and two-time world medallist had broken the women-only world record for 10km last month ????

