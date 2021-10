תושבים מדווחים על רעידת אדמה שהורגשה הבוקר (שלישי) באזורים רבים ברחבי הארץ. מוקד הרעידה בעוצמה 6.7 היה בים התיכון, 298 קילומטרים מזרחית להרקליון שביוון. בסוכנות הידיעות רויטרס נכתב כי רעידת אדמה הורגשה בבירת מצרים קהיר.

M6.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 219 km S of #Ródos (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AeFgFEglaO

— EMSC (@LastQuake) October 19, 2021