האקר ניצל פרצה בקוד ומאיים למוטט את האתוס של כלכלת הקריפטו

האקר בן 16 הצליח להעביר לידיו נכסים דיגיטליים במיליוני דולרים ומסרב להחזיר אותם לבעליהם המקוריים. לטענתו, האתוס של "הקוד הוא החוק" הופך את השימוש שלו בפרצות בקוד ללגיטימי. האירוע מעמיד את עולם הקריפטו במלכוד: אם תביעה משפטית תיאלץ אותו להחזיר את הנכסים האתוס יתמוטט ויתברר שהחוק הוא החוק, והקוד הוא רק קוד.

"הקוד הוא החוק" הוא רעיון שמגיע ממעמקי המחשבה הימנית קיצונית של קהילת הקריפטו. כדי לייתר את מעורבות המדינה באכיפת החוק, מוצע להשתמש בתוכנות מחשב שקובעות את החוקים הפיננסיים וגם מיישמות אותן באופן אוטומטי. הבעיה מתחילה כשיש באגים בקוד.

זה בדיוק המקרה של 'אנדי', ככל הנראה, האקר וגאון מתמטי בן 16. הוא הנדס התקפה מתוחכמת על יישומי מסחר פיננסי מבוזר (DeFi), במסגרתם אנשים מלווים זה לזה נכסי קריפטו.

אנדי מצא שיטה, בעזרת גופים נוספים, שאפשרה לו לנצל חולשות בקוד של זירת מסחר בשם Indexed Finance כדי למכור לו נכסי דיגיטליים המופקדים בה במחיר נמוך. לפי אתר חדשו הקריפטו CoinDesk, ההאקר הצעיר רוקן מהזירה נכסים בשווי 34 מיליון דולר אותם הוא מסרב להשיב, תוך יצירת רווח לכאורה בהיקף של 16 מיליון דולר לעצמו.

הדילמה העמוקה של קהילת המסחר המבוזר

צוותים שונים של מארגני הזירה, שמסתבר שאינה מבוזרת אלא מנוהלת על ידי מארגנים, חקרו את ההתקפה והצליחו לאתר את מי שלכאורה הרוויח ממנה.

We are releasing the information we have collected on the attacker who stole $16m in assets from Indexed Finance last Thursday. — Dillon Kellar (@d1ll0nk) October 19, 2021

בתגובה, אנדי פנה לעוקבים שלו בטוויטר בבקשה שיסייעו לו להשיג ייעוץ משפטי. הטענה הבסיסית שלו, כאמור, היא ש'קוד הוא חוק' במסחר מסוג זה, ומי שהפקיד את נכסיו בזירה שיש בה חולשות קוד, עשה את זה על דעת עצמו.

Speaking seriously now:

I want to thank everyone that has been sending me letters of support. I have one favor to ask for followers and friends. I am looking for the most elite crypto lawyers. I will need an entire team. — ZetaZeroes (@ZetaZeroes) October 21, 2021

בכך אנדי העמיד את משתתפי ה-DeFi בדילמה עמוקה: או שישלימו עם ההשלכות של החולשה וריקון נכסיהם, או שיפעילו כלים משפטיים תוך שמיטת הבסיס האידיאולוגי שלהם בדרישה להפעיל את החוק הממשי ולא רק את הקוד.

דילון קלר, מארגן של הזירה, הזהיר מפני שימוש בטקטיקות לא חוקיות של קהילת הקריפטו נגד אנדי, כמו איומים ממשיים עליו ועל משפחתו.

If you feel our efforts to address the situation have been inadequate, there are legal remedies you can pursue; threatening him or his family isn't one of them. — Dillon Kellar (@d1ll0nk) October 21, 2021

המקור לאיומים הללו, הוא הסירוב הרעיוני לפעול במסגרת החוק ולהיעזר במערכות המדינה, שכלכלת הקריפטו אמורה להוות להם חלופה רעיונית.

יש מקרים בהם איומים לחשוף ולפגוע באופן ממשי במי שחטף את נכסי הקהילה לעצמו שכנע אנשים להחזיר את הנכסים הגנובים.

קלר תומך במיצוי הטיעון המשפטי, לפיו אנדי גנב נכסים שלא שייכים לו. לטענה שלא ברור ממי הוא גנב, השיב שזה לא שונה מגניבת כספי מגבית מהכנסייה, שגם הם שייכים במהותם לקהילה ולא לגוף אחד מוגדר.

קלר נשען על עצתם של עורכי דין לפיה הטיעון ש"קוד הוא חוק" יתמוטט בבית המשפט. לטענתם, השופטים לא יאמצו לעצמם את האתוס של קהילת ה-DeFi, שביסודו מנוגד למדינה בכללותו.

עו"ד סטפן פאלי אמר ל-CoinDesk שזה יהיה הרגע בו הטענה בעד 'רגולציה עצמית' של זירות ה-DeFiתתמוטט סופית.