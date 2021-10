הערכה: מס מיליארדרים יכניס 275 מיליארד דולר מעשרת העשירים ביותר בלבד

מס המיליארדרים המוצע יגיייס 275 מיליארד דולר מ-10 האנשים העשירים ביותר בלבד, כך לפי הערכה שפרסם אתמול (שלישי) הכלכלן גבריאל זוקמן, אחד התומכים הבולטים במיסוי עושר, בחשבון הטוויטר שלו. לפי ההערכה המס יגייס חצי טריליון דולר מכל המיליארדרים שיחול עליהם.

זוקמן פרסם את הנתון על רקע הדיונים המתמשכים על שימוש במס המיליארדרים על מנת לממן את התכנית הכלכלית של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן להשקעה בביטחון סוציאלי ואקלים. במקביל הושגה הסכמה על מס חברות מינימלי של 15%, בהתאם להחלטת מדינות ה-OECD אותה הוביל הנשיא ביידן ושרת האוצר ג'נט יילן.

לפי פרטי ההצעה (שפרטיה הסופיים טרם פורסמו), מיליארדרים יצטרכו להעריך את שווי הנכסים הסחירים שלהם, כמו מזומנים, אגרות חוב ומניות, ואת הערך שלהם כשהם נקנו, ולשלם מס חד פעמי עליהם (במידה והמניות מוחזקות בידי מקים החברה מיום הקמתה, השווי המקורי שלהם הוא אפס).

לאחר מכן, כל שנה תוערך העלייה או הירידה השנתית בערך הנכסים האלו, ולשלם מס רווחי הון על העלייה, או לקבל ניכוי על ההפסדים.

The text of the billionaire tax is out—and wow!

Think of it as a big one-time wealth tax of 23.8% on billionaires’ equities (minus purchase price), payable in 5 years

+ an annual tax on their future gains

The one-time tax alone would raise $275B from the top 10 billionaires pic.twitter.com/S3ljFWhgKH

— Gabriel Zucman (@gabriel_zucman) October 27, 2021