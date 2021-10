צעד חשוב באוסטרליה: שחקן הכדורגל ג'וש קבאלו יצא מהארון כהומו

שחקן הכדורגל ג'וש קבאלו הודיע היום (רביעי) בסדרת ציוצים בחשבון הטוויטר שלו שהוא הומו. קבאלו (21), שמשחק בקבוצת אדלייד מהליגה הראשונה באוסטרליה, הפך לשחקן הפעיל הראשון במדינה שיוצא מהארון כהומו.

"אני כדורגלן, ואני גיי", כתב קבאלו. "כל מה שאני רוצה זה לשחק כדורגל ולקבל יחס שווה כמו כל השאר. אני יודע שיש שחקנים נוספים שעדיין שותקים, ואני רוצה לעזור לשנות את זה. אני רוצה להראות שכולם מוזמנים למשחק הזה שנקרא כדורגל, ויש להם את הזכות להיות פשוט הם". קבאלו פירסם גם וידאו תחת הכותרת "האמת של ג'וש".

Adelaide United midfielder Josh Cavallo has come out publicly as gay. He is the world’s only publicly out male professional footballer currently playing in a top-flight league.

"התגובה והתמיכה שקיבלתי הן עצומות. זה מתחיל לגרום לי לחשוב למה הסתרתי את הנטל הזה כל כך הרבה זמן", אמר קבאלו בסרטון שפרסם. "אני רוצה להראות לכל האנשים האחרים שנאבקים ומפחדים, מי שזה לא יהיה, אל תתנהגו כמו מישהו אחר. נועדתם להיות עצמכם".

שחקני כדורגל רבים ברחבי העולם, ביניהם אנטואן גריזמן וג'רארד פיקה, הביעו תמיכה בקבאלו. פיקה, שחקן נבחרת ספרד וברצלונה, כתב בחשבון הטווייטר שלו: "אין לי העונג להכיר אותך אישית, אבל אני רוצה להודות לך על הצעד הזה שאתה נוקט. עולם הכדורגל נמצא הרחק מאחור ואתה עוזר לנו להתקדם".

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021