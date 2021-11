מאות בני אדם השתתפו בהפגנה אנטישמית בפולין; לפיד: "מופע שנאה מזעזע"

מנגד, ראש העיר והמשטרה המקומית דחו את הטענות ואמרו כי "נציג של ראש העיר, יחד עם נציגי מפקדת משטרת העיר בקאליש ומטה המשטרה המחוזית בפוזנן, החליטו שלא לפזר את ההפגנה מטעמי בטיחות וסדר ציבורי", נכתב מטעמם. "פיזור ההפגנה עלול היה לגרום להסלמה".

During a march for Independence Day in the city of Kalisz, Poland, a group of ultranationalists held an antisemitic rally and burned a historical book on the rights of Jews in Poland, in addition to shouting "Death to the Jews, Jews out of Poland." #standuptohatred pic.twitter.com/0V9yipDBhM

