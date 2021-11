נאס"א שיגרה חללית לא מאוישת שתתנגש באסטרואיד

סוכנות החלל האמריקנית נאס"א שיגרה הבוקר (רביעי) חללית לא מאוישת, שבעוד פחות משנה צפויה להתנגש באסטרואיד דימורפוס ולהסיט אותו מעט ממסלולו סביב אסטרואיד גדול יותר, דידימוס, שאותו הוא מקיף.

משימת "דארט" (Double Asteroid Redirection Test), ששוגרה על גבי משגר פלקון 9 של חברת SpaceX מבסיס חיל האוויר ונדנברג בקליפורניה, אמורה לבחון את היכולות של נאס"א לשנות את מסלולו של אסטרואיד על ידי התרסקות חללית על סלע החלל. מדענים בחרו במערכת האסטרואידים הזו כיוון שהיא קרובה יחסית לכדור הארץ (כ-11 מיליון ק"מ). כרגע המועד המיועד להתנגשות הוא 26 בספטמבר 2022.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

