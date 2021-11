בריטניה דיווחה על מקרי הידבקות חדשים בזן האומיקרון, הזן החדש שהתגלה בדרום אפריקה ועלול להיות מסוכן יותר מזני הקורונה הקודמים, בזמן שישראל וממשלות בעולם פועלות לחיזוק ההגנה על אזרחיהן בהכרזת הגבלות על טיסות ממדינות בדרום יבשת אפריקה.

ארגון הבריאות העולמי הגדיר אתמול (שישי) את הזן כ'זן מדאיג', עקב התפשטותו המהירה. צוות מומחים של הארגון התריע על אפשרות לשיעור גבוה של הדבקה חוזרת, כלומר הדבקה בקרב מחלימים. עם זאת הבנה מלאה של התנהגות הזן תארך מספר שבועות.

בישראל הוחלט להגדיר 48 מדינות באפריקה כ'אדומות', כלומר אסורות לטיסת ישראלים מלבד אישור ועדת חריגים, ואסורות לכניסת זרים (אם כי מלכתחילה ההגבלות על כניסת זרים לישראל מחמירות יחסית). ישראלים שיחזרו מהן יידרשו לבידוד מלא, גם אם הם בעלי חיסון בתוקף. בנוסף הוחלט על רכש 10 מיליון ערכות בדיקת PCR המותאמות לזן החדש, הרחבת הדיגום במי ביוב, ורכישת מסנני אוויר לכיתות במוסדות חינוך. קבינט הקורונה יתכנס בשעה 19:30 לדיון נוסף. ראש הממשלה בנט אמר ש"אנחנו במצב חדש" וכי "אנחנו יודעים שלהחלטות שלנו יש השלכות כלכליות, צריך לדאוג למי שנפגע. המטרה שלנו היא קודם כל הגנה על אזרחי ישראל".

מדינות רבות הכריזו על הגבלות טיסה ממדינות אפריקה בימים האחרונים, ביניהן אוסטרליה, ברזיל, קנדה, האיחוד האירופי, אירן, יפן, תאילנד, ארה"ב וישראל, בתגובה לאזהרות לזן החדש שנודע כמידבק יותר. בארה"ב נאסרה הגעה ממדינות אפריקה החל מראשון הקרוב. הן עשו זאת בהמלצת ארגון הבריאות העולמי. יצרניות החיסונים פייזר ומדורנה הביעו אופטימיות לגבי היכולת להתאים את החיסונים שלהן לזן החדש, על אף שברור שהתאמה כזו תיקח זמן.

למרות הגבלות הטיסות, מתרחבת הדאגה שהזן כבר מתפשט באופן רחב ברחבי העולם. בנוסף לבריטניה, מקרי הדבקה דווחו גם בבלגיה, ישראל, הונג קונג והולנד. גרמניה הודיעה גם היא על חשד למקרה הדבקה, והרשויות בהולנד איתרו 61 אנשים שנדבקו בנגיף האומיקרון שהגיעו למדינה בשתי טיסות מדרום אפריקה.

שר הבריאות של בריטניה, סאג'יד ג'ביד, אישר ששני אנשים אובחנו כמאומתים לקורונה עם הנגיף בעיר צ'למספורד שבדרום מזרח בריטניה, ובעיר נוטינגהם שבמרכז בריטניה. לדבריו, המקרים קשורים אחד לשני וקשורים לחזרה מדרום יבשת אפריקה. לדבריו שני המקרים נמצאים בבידוד ביתי, והרשויות יוצרות קשר עם אנשים שהיו איתם במגע ובדוקים אותם. הוא הודיע שהחל ממחר (ראשון) יבוטלו הטיסות הנכנסות לבריטניה מארבע מדינות בדרום יבשת אפריקה – אנגולה, מלאווי, מוזמביק וזמביה. הוא הדגיש את החשיבות של קבלת חיסוני הבוסטר לקורונה.

בהולנד אובחנו 61 הנדבקים בשני מטוסים שהגיעו מיוהנסבורג וקייפטאון לאחר שנאסרה הגעת טיסות ממדינות אלו להולנד. 539 הנוסעים שנבדקו ואובחנו כשליליים הורשו לחזור לביתם או להמשיך את נסיעתם למדינות אחרות. בהתאם להגבלות בהולנד, אלו שחיים בהולנד מחויבים לבידוד ביתי של לפחות חמישה ימים.

במקביל, בכיר בגרמניה הודיע שישנה "סבירות גבוהה ביותר" שזן האומיקרון כבר נמצא במדינה. קאי קלוס, שר הבריאות של מדינת הסה, שכוללת את פרנקפורט, הודיע בחשבון הטוויטר שלו ש"מספר מוטציות שאופייניות לאומיקרון" נמצאו בשישי אצל תייר שחזר מדרום אפריקה, ששהה בבידוד בביתו. ריצוף גנטי של הבדיקה עדיין לא הושלם.

The global health body has named the new variant omicron, labeling it a variant of concern because of its high number of mutations and some early evidence that it carries a higher degree of infection than other variants. That means people who contracted COVID-19 and recovered could be subject to catching it again. It could take weeks to know if current vaccines are less effective against it.

With so much uncertainty about the omicron variant and scientists unlikely to flesh out their findings for a few weeks, countries around the world have been taking a safety-first approach, in the knowledge that previous outbreaks of the pandemic have been partly fueled by lax border policies.

