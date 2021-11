אלכסיה פוטיאס זכתה בתואר "כדור הזהב" לנשים, מסי זכה בפעם השביעית

אלכסיה פוטיאס זכתה אתמול (שני) בטקס שנערך הערב (שני) בכדור הזהב לשחקנית הטובה בעולם לשנת 2021. פוטיאס, שחקנית הקישור של ברצלונה ונבחרת ספרד הובילה בעונה החולפת את קבוצתה לזכייה היסטורית בליגת האלופות לצד זכייה בדאבל הספרדי.

ליונל מסי קטף את הפרס היוקרתי בפעם השביעית בקריירה והשנייה ברציפות בטקס היוקרתי שנערך בפריז. הוא הקדים בקרב על כדור הזהב את החלוץ הפולני רוברט לבנדובסקי, שסביר להניח שהיה זוכה בעונה שעברה אילו הטקס היה נערך, אלא שאז הוא בוטל בעקבות התפרצות נגיף קורונה.

פוטיאס בת ה-27 הייתה הפייבוריטית לזכייה. היא הקדימה את חברתה לקבוצה ג'ניפר הרמוסו שסיימה במקום השני ואת חלוצת צ'לסי ונבחרת אוסטרליה סם קאר, שהגיעה למקום השלישי. שחקנית הקישור המצטיינת כבשה 22 שערי ליגה ב-2021 והוסיפה לכך 19 בישולים.

היא הלב של המכונה של ברצלונה, שממשיכה גם העונה לדרוס את הליגה הספרדית והמועמדת הבכירה לזכייה בפעם השנייה ברציפות בליגת האלופות. "אני מאוד מתרגשת, זה רגע מאוד מיוחד בשבילי", היא אמרה. "אני רוצה להתחיל בלהודות לכל חברותיי לקבוצה, עבורי זו הצלחה קולקטיבית".

