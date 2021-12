ארגון הטניס העולמי: הטורנירים בסין מושעים בעקבות היעלמותה של פנג שוואי

איגוד הטניס לנשים הודיע אמש (רביעי) על הפסקה של כל הטורנירים בסין ובהונג קונג מתוך דאגה לשלומה של הטניסאית פנג שוואי, שטענה לתקיפה מינית מצד בכיר ומאז היא נעדרת כבר חודש.

ארגון ה-WTA והעומד בראש סטיב סימון, כתב בהודעה: “אני לא רואה איך אפשר לבקש מהספורטאים שלנו להתחרות כשפנג שוואי לא יכולה לתקשר בחופשיות ולכאורה הופעל עליה לחץ לסתור את הטענה שלה על תקיפה מינית. בהתחשב במצב, אני מודאג מאוד מהסיכונים שכל השחקנים והצוות שלנו עלולים לעמוד בפניהם”.

