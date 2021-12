סרחיו אגוארו פרש מכדורגל בשל בעיה בליבו: "החלטה קשה בשביל הבריאות שלי"

סרחיו קון אגוארו הודיע היום (רביעי) במסיבת עיתונאים מיוחדת על פרישה מכדורגל בגיל 33 בלבד. כוכב נבחרת ארגנטינה שהגיע לברצלונה הקיץ אחרי עשור במנצ'סטר סיטי לא שיחק מאז ה-30 באוקטובר לאחר שחש כאבים בחזה. בבדיקות שעבר נמצאו בעיות בליבו ולחץ נאלץ לפרוש ממשחק פעיל. "החלטתי להפסיק לשחק כדורגל מקצועני. זה רגע מאוד קשה, אבל זו החלטה בשביל הבריאות שלי", אמר החלוץ הארגנטינאי במסיבת עיתונאים מרגשת.

אגוארו עשה את הפריצה שלו באירופה במדי אתלטיקו מדריד אבל הפך לאגדה של ממש במנצ'סטר סיטי, במדיה הוא כבש לא פחות מ-184 שערים (הכי הרבה של שחקן בפרמיירליג עבור אותו מועדון). הוא זכה עם סיטי בחמש אליפויות. לאגוארו יש גם 101 הופעות במדי נבחרת ארגנטינה, בהן הוא כבש 41 שערים.

"הייתי בידיים הטובות של הצוות הרפואי והם אמרו לי שהדבר הכי טוב יהיה להפסיק לשחק. לפני עשרה ימים קיבלתי את ההחלטה, עשיתי הכל כדי להשאיר מעט תקווה, אך לא הייתה. אני מאוד גאה בקריירה שהייתה לי, מהרגע הראשון שנגעתי בכדור חלמתי לשחק כדורגל, אף פעם לא חשבתי שאגיע לאירופה".

"אני מודה למשפחה שתמכה בי מההתחלה, מודה לשחקנים שעזרו לי להשתפר", המשיך הארגנטינאי, "אני לא יודע מה מחכה לי עכשיו, אני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים אותו ומאחלים לי את הטוב ביותר. אני עוזב את המשחק עם ראש מורם".

Sergio Agüero has announced his retirement from football at the age of 33.

420 goals in 764 games for club and country over a glittering 20-year career.

Gracias, Sergio ???????? pic.twitter.com/iZE8ERXuWt

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 15, 2021