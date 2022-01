מחאה עממית בקזחסטן נגד התייקרות הדלק: הממשלה התפטרה; הנשיא הכריז על מצב חירום

המוני מפגינים הפילו פסלים בכיכרות מרכזיות בקזחסטן ביום השני למחאה העממית שכבשה את רחובות הערים. נשיא קזחסטן קסים-ג'ומרט טוקייב הכריז אתמול (שלישי) על מצב חירום במחוזות המאוישים ביותר במדינה, בעקבות ההפגנות שהחלו בתחילת השבוע במחאה על העלייה במחירי הדלק. הנשיא הודיע שקיבל את התפטרות הממשלה על רקע התסיסה.

ההתפטרות לא השפיעה על ההפגנות, שנמשכו היום ביתר שאת. סרטונים של כוחות ביטחון שהצטרפו למפגינים הופצו ברשתות החברתיות, לאחר שהגישה לרשת ברחבי המדינה נחסמה. בתחנת רדיו מקומית דווח על ההרוג הראשון במחאה, מפגין שנורה בראשו בידי שוטרים.

Protesters in Taldykorgan removing the monument to Nazarbayev https://t.co/YpBOcwgqd1 #Kazakhstan pic.twitter.com/QWZoiZolvH

— Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022