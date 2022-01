"אין לו פטור מחיסון": ממשלת אוסטרליה מסרבת להכניס את נובאק ג'וקוביץ'

הטניסאי הבכיר בעולם, נובאק ג’וקוביץ’, שלא התחסן נגד הקורונה, נחת היום (רביעי) במלבורן לקראת אליפות אוסטרליה הפתוחה ולפי הדיווחים במדינה, עוכב בשדה התעופה בשל העובדה שהוא לא מחוסן.

ראש הממשלה המקומי, סקוט מוריסון, הבהיר שאם הסרבי לא יציג מסמך רשמי המאשר כי יש לו פטור מקבלת חיסון, הוא ישוב למדינתו. “אנחנו מחכים לכך שנובאק יציג את האישור שתומך בפטור שלו מחיסון”, סיפר מוריסון במסיבת עיתונאים שערך בעקבות מספרי השיא שמציגה אוסטרליה מבחינת מאומתים לנגיף הקורונה בימים האחרונים. “אם המסמכים שיציג לא יספקו אותנו הוא לא ייכנס למדינה, ג’וקוביץ’ לא ראוי ליחס מיוחד מאנשים אחרים”.

רק אתמול כתב ג'וקוביץ' ברשתות החברתיות: "אגיע לאליפות אוסטרליה, קיבלתי את אישור ועדת החריגים". אתמול דווח כי הטניסאי יכנס למדינה, שלא מאפשרת ללא מחוסנים להיכנס לגבולותיה בלי אישורים מיוחדים, עם אישור רפואי מיוחד.

ההחלטה לאשר לטניסאי הסרבי להיכנס למדינה לטובת הטורניר, חרף העובדה שהוא לא הצהיר על הסטטוס החיסוני שלו, הובילה לביקורת ציבורית רחבה במדינה, בה 90 אחוז מהאנשים מעל לגיל 16 קיבלו שני חיסונים. ג'וקוביץ' סירב להצהיר בנוגע לשאלה האם הוא מחוסן ולא פעם בעברו גם דיבר בגנות חובת החיסון.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022