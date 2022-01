תעשה היסטוריה: סאלימה מוקנסאנגה תשפוט באליפות אפריקה לגברים

שופטת הכדורגל סאלימה מוקנסאנגה מרואנדה תעשה בשבוע הקרוב היסטוריה ותהפוך לאישה הראשונה שתופיע כשופטת ראשית באליפות אפריקה לגברים שתתחיל ביום ראשון בקמרון. בנוסף אליה, ישפטו באליפות שופטות הקו קארין אטמזבונג (קמרון), פטיה ג'רמומי (מרוקו) ובוצ'רה קרבובי (מרוקו).

מוקנסאנגה (33) נבחרה להיות אחת מ-25 השופטים הראשיים בטורניר וכנציגה הבכירה והיחידה של המדינה שלה. היא בעלת ניסיון רחב בטורנירים ברמות הגבוהות ביותר לאחר ששפטה במשחקי טוקיו 2020 בטורניר הנשים, בגביע העולם לנשים צרפת 2019, אליפות אפריקה לנשים ובליגת האלופות לגברים.

Rwandan International FIFA Referee, MUKANSANGA Salima Rhadia has been selected among referees who will officiate the Tokyo Olympics Games set to take place from July 21 to Aug 7, 2021.

Salima is among candidates for the FIFA Women's World Cup 2023 set for Australia-New Zealand. pic.twitter.com/cavYhy91U3

— Rwanda FA (@FERWAFA) April 21, 2021