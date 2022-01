רעידת אדמה חזקה באזור קפריסין הורגשה בישראל

רעידת אדמה חזקה אירעה הלילה (בין שני לשלישי) בקפריסין, והורגשה היטב בישראל. לפי מכון הסקר הגאולוגי של ארצות הברית (USGS), הרעידה שהתרחשה בסביבות השעה 3:00 (שעון ישראל) הייתה בעוצמה של 6.6, והתרחשה מול החוף המערבי של קפריסין, כ-48 קילומטרים מהעיר פוליס שבצפון מערב המדינה. לפי המכון, הרעש היה בעומק של כ-20 קילומטרים.

משטרת ישראל: "לפני זמן קצר התרחשה באזור קפריסין רעידת אדמה שהורגשה באזורים שונים ברחבי הארץ. נרשמו עשרות קריאות במוקדי 100. אין התרעה לצונאמי".

Big #earthquake in the Mediterranean!

According to USGS data, morning local time

At 04:07, a 6.6 magnitude earthquake occurred with the epicenter about 30 km west of the island of Cyprus.

The earthquake was felt in many countries in the Eastern Mediterranean, (#σεισμός, هزة أرضية pic.twitter.com/xNo2Ka0Sdb

— jeo gaste (@jeogaste) January 11, 2022