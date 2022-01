כוכבת הכדורגל שברזיל פספסה כי לא היה לה איפה להתאמן

קטרינה מקריו הייתה אמורה להיות הכוכבת של כדורגל הנשים הברזילאי והיורשת של מרטה האגדית בנבחרת ברזיל, אבל "מדינת הכדורגל" פספסה אותה בגדול. מקריו (22) נולדה בעיר הנמל סאו לואיס, היא החלה לשחק כדורגל כבר בגיל 4, בעקבות אחיה הגדול אסטבאו. בגיל 7 משפחתה עברה לעיר הבירה ברזיליה בעקבות עבודתה של אימה כרופאה.

מקריו הצטרפה לקבוצת בנים בבית הספר לכדורגל של קבוצת סאנטוס בעיר. כשהייתה בת 12, נאמר לה שלפי החוקים בברזיל היא לא יכולה להמשיך לשחק כדורגל עם הבנים. בעיר ברזיליה וסביבתה לא הייתה קבוצת נערות או נשים, וההודעה הייתה מפח נפש עבור הכוכבת לעתיד, שהבינה שלא תהפוך לשחקנית כדורגל מקצוענית בברזיל.

אביה לא ויתר והעביר אותה ואת ואחיה לסאן דייגו שבקליפורניה, כאשר אימם נשארה בברזיל והייתה שולחת להם כסף. הוא שלח מייל למאמן קבוצת נערות בשם כריס למאי, שהיה אז המאמן של "סן דייגו סארף", אחת הקבוצות הטובות בגילאים הצעירים בארה"ב. למאי הזמין את הנערה לאימון ניסיון שהספיק לו כדי להתפעל ממנה.

מקריו הפכה במהירות לכוכבת הקבוצה והייתה מחוזרת על ידי מכללות רבות, עד שעברה לבסוף לסטנפורד. בשלוש השנים בהן שיחקה בקבוצה, היא זכתה בשתי אליפויות NCAA, כשהיא כובשת 61 שערים ומבשלת 43 נוספים ב-68 משחקים. השורה סטטיסטית המרשימה העניקה לה פעמיים את הזכייה בשחקנית השנה של ESPN והיא קיבלה גם את האישור הרשמי מפיפ"א לייצג את נבחרת ארה"ב.

