צונאמי פגע באי טונגה בעקבות התפרצות הר געש באוקיינוס השקט

צונאמי שנגרם מהתפרצות הר געש תת מימי פגע היום (שבת) באי טונגה בים השקט.

תמונות מהרשתות החברתיות הראו גל מים נמוך אך עוצמתי שוטף את חופי טוגה, פוגע בכנסיות ובתים. עדי ראיה אמרו שהם ראו אפר נופל על האיר הבירה, נוקולופה. הבירה נמצאת במרחק 65 ק"מ בלבד צפונית להתפרצות הר הגעש, על האי המרכזי במדינה טונגאטפו.

Tsunami videos out of Tonga ???????? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

אזהרת צונאמי נשלחה לתושבי האי לפני כן, על מנת שיגיעו לאיזור גבוה יותר.

התפרצות הר הגע בטוגה-הונגה-האפי נשמעה באיזור דרום האוקיינוס השקט, על פי דיווחים נשמע בניו זילנד ואוסטרליה.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9

— NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022