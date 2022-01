הוויכוח על הלגיטימיות של הקריפטו הגיע לוויקיפדיה

עורכים בוויקיפדיה באנגלית סירבו להכליל מכירות של NFT (אסימון חסר תחליף) ברשימת יצירות האומנות שנמכרו בסכומים הגבוהים ביותר. בינתיים, הנכסים הקריפטוגרפיים יסווגו כ'לא אומנות', למרות שיש לוויקיפדיה דף שמוקדש למכירות NFT.

ההחלטה התקבלה בתקופה שעורכי הרשת ואנשי טכנולוגיה נמצאים בוויכוח סוער לגבי הלגיטימיות של קבלת תרומות במטבעות קריפטו לטובת אחזקת ויקיפדיה עצמה.

בדף הדיון בנושא הפסקת התרומות נרשמו מאות תגובות בעד ונגד האיסור. הטיעון המקובל בעד הפסקת התרומות בקריפטו הוא הנזק הסביבתי הרב שנגרם כתוצאה ממנגנון האבטחה והיצירה של מטבעות קריפטו, המכונה 'כרייה'.

מדובר בשיטה בה מחשבים מתחרים זה בזה על ניחוש מספרים, ולמעשה על בזבוז חשמל שנדרש לביצוע כמה שיותר ניחושי מספרים, כדי לקבל מטבעות קריפטו חדשים.

מכיוון שוויקיפדיה נדרשת לשלם הוצאות בכסף אמיתי, קבלת תרומות בקריפטו מצריכה שימוש מצידה במטבעות אלה בדרך להמרת התרומות לכסף. בינתיים, האנציקולופדיה האינטרנטית הקפיאה את אפשרות קבלת התרומות עד להכרעה בנושא.

"ויקיפדיה היא מקור גלובלי לאמת. סיווג של NFT כ'לא אומנות' יהיה אסון", כתב דנקן קוק פוסטר, אספן NFT. אבל למרות זאת, באינציקלופדיה הדיגיטלית הצביעו לא להכליל מכירות NFT ברשימת היצירות שנמכרו בערכים הכספיים הגבוהים ביותר.

???? Art Emergency!! ????

There is a debate happening rn on @Wikipedia that has the potential to * officially categorize NFTs as ‘not art’ on all of Wikipedia. *

Wikipedia is a global source of truth. Having NFTs categorized as ‘not art’ would be a disaster!

????:

— Duncan Cock Foster (@DCCockFoster) January 12, 2022