"מלכת הכדורסל": מתה לוסיה האריס, האישה הראשונה שנבחרה בדראפט ה-NBA

שחקנית הכדורסל לוסיה האריס, האישה היחידה שנבחרת בדראפט ליגת ה-NBA, נפטרה אתמול (רביעי) בגיל 66. האריס הייתה אחת החלוצות של כדורסל הנשים העולמי, היא השחקנית הראשונה שקלעה נקודות בטורניר הנשים במשחקים האולימפיים. על הישגיה, הוכנסה האריס להיכל התהילה של כדורסל ולהיכל התהילה של כדורסל הנשים. בשנה שעברה יצא סרט דוקומנטרי קצר על חייה, בשם "מלכת הכדורסל".

הרגע הזכור ביותר של קריירת הכדורסל של האריס הגיע בשנת 1977, כשקבוצת ניו אורלינס ג'אז בחרה בה בדראפט ה-NBA, בסיבוב השביעי בבחירה ה-137. הליגה שאסרה עד אז לבחור בנשים וביטלה את הניסיון בחירה של קבוצת סן פרנסיסקו ווריורס ב-1969 את דניס לונג, החליטה הפעם לאפשר זאת ובכך האריס הפכה לאישה הראשונה והיחידה שנבחרה בדראפט.

שנתיים לפני כן, ביל ברקתה הג'נרל מנג'ר של הקבוצה, החליט לבחור בצעד יוצא דופן בדראפט 1975 את שחקן נבחרת ברה"מ אלכסנדר בלוב. השחקן הסובייטי כמובן לא הגיע לשחקן או להתאמן ב-NBA, אך הדבר הזה היה שינוי מגמת חשיבה בליגה האמריקאית.

לפי הסיפור שמסופר בספר "Mad Seasons: The Story of the First Women's Professional Basketball League", בתו הצעירה של ברתה שאלה את אביה, "עשית משהו שונה השנה, אז למה שבשנה הבאה לא תבחר בדראפט באישה כשחקנית לקבוצה?" הוא ענה לה: "למה לא? לעולם אי אפשר לדעת". לאחר שנתיים, הוא עשה זאת.

להאריס לא היו שום תוכניות לשחק בליגת הגברים והיא כמובן לא הגיעה למחנה האימונים של הקבוצה באותה השנה. לאחר בחירתה התברר בכלל שהיא בהריון ובכל מקרה לא תוכל לקחת חלק באימונים.

