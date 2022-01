ביידן: "פלישה רוסית מלאה לאוקראינה תגרור לחימה שתצא מכלל שליטה"; בכיר באוקראינה: "הוא נותן אור ירוק לפוטין"

"אסון לרוסיה, והדבר המשמעותי ביותר שיקרה בעולם מאז מלחמת העולם השנייה", כך הגדיר אתמול (רביעי) נשיא ארה"ב ג'ו ביידן את הפלישה הצפויה של רוסיה לאוקראינה. לדבריו, רוסיה תישא באחריות למעשיה ותשלם מחיר כבד. במסיבת העיתונאים שנערכה במלאת שנה לכניסתו לתפקיד אמר ביידן שפלישה רוסית תוביל ללחימה שעלולה לזלוג מעבר לגבולות אוקראינה ו"לצאת מכלל שליטה".

ביידן אמר שרוסיה תנצח צבאית אם תפלוש לאוקראינה, אבל תספוג אבדות רבות בנפש. לדבריו, ניצחון רוסי באוקראינה לא יושג בקלות רבה בגלל הסיוע הצבאי שהעבירה לאחרונה ארצות הברית לממשלה בקייב. "הם ישלמו מחיר כבד באופן מיידי ובטווח הארוך".

ביידן סייג את דבריו בנוגע לתגובה האמריקאית: "רוסיה תישא באחריות אם תפלוש, וזה תלוי במה שהיא תעשה. זה שונה אם מדובר בפלישה מינורית. נדון בהמשך בשאלה מה לעשות ומה לא לעשות".

דבריו של הנשיא עוררו תגובה זועמת בקייב. "זה מזעזע שנשיא ארצות הברית מבחין בין פלישה נרחבת למינורית", אמר גורם אוקראיני בשיחה עם רשת CNN. לדבריו, ביידן הודה שפלישה לא-נרחבת לא תוביל לסנקציות. "זה נותן אור ירוק לפוטין להיכנס לאוקראינה להנאתו".

בכיר בממשל האמריקאי אמר בהמשך שכל ניסיון של צבא רוסיה להשתלט על חלק מאדמת אוקראינה ימיט על רוסיה תגובה כלכלית חריפה. "אף אפשרות לא יורדת מהשולחן בכל הנוגע לסנקציות על רוסיה. אנחנו נערכים לסנקציות על המוסדות הפיננסיים הכי גדולים ברוסיה במקרה של פלישה".

מאוחר יותר הבהיר הבית הלבן שכל תנועה של כוחות רוסיים תיחשב לפלישה רוסית, ודוברת הבית הלבן אמילי הורן צייצה בטוויטר שביידן התכוון להבדיל בין פעילות של מיליציות אוקראיניות שנהנות מגיבוי רוסי (אותן מיליציות שפועלות באוקראינה כבר 8 שנים), לבין צבא רוסיה. גורם רשמי בממשל האמריקאי אמר בעבר ל'דבר' שהמיליציות שפועלות באוקראינה תחת דגלי הבדלנים מורכבות בין היתר מחיילים רוסים בתפקיד.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022