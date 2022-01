טרגדיה באליפות אפריקה: לפחות 6 אוהדים נמחצו למוות

אירוע טרגי בסיום המשחק בין קמרון לאיי קומורו באליפות אפריקה בכדורגל, שנערך אמש (שני). לפחות שישה אוהדים, ביניהם ילד, נמחצו למוות בכניסה לאצטדיון אולמבה בעיר יאונדה שבקמרון.

כ-50,000 אוהדים ניסו להיכנס לאצטדיון שמכיל 60,000 מקומות, אך לאור מגבלות הקורונה פחות מ-50,000 הורשו להיכנס בשעריו. עוד בטרם נפתחו השערים אוהדים מחצו זה את זה ולפי הדיווחים בין ההרוגים ישנו קטין ועשרות פצועים בדרגות שונות הובהלו לבתי החולים, חלקם במצב קריטי.

At least six people have died in a stampede outside of Olembe Stadium before Cameroon vs. Comoros.

A nearby hospital in Yaounde has received at least 40 more injured people. pic.twitter.com/QbNcB9RvFM

