5 מדינות ערביות ומוסלמיות קיימו לראשונה טקסים לזכר השואה: "יש רצון להיפתח"

5 מדינות ערביות ומוסלמיות ערכו השבוע לראשונה אירועים לזכר השואה, לציון יום השואה הבינלאומי שחל אתמול (חמישי). בבחריין, איחוד האמירויות, מרוקו, אינדונזיה ומצרים התקיימו טקסים בהשתתפות נציגי ממשלה רשמיים, אחרי שנים ארוכות של התעלמות מזיכרון השואה.

"האמת שזה קצת הפתיע אותנו", אומרת ל'דבר' שגרירת ישראל במצרים, אמירה אורון, על הטקס שהתקיים בקהיר. "במצרים לא עסקו בשואה בעבר. אמנם לא הממשלה המצרית הייתה זו שארגנה את האירוע, אך נציגה בכירה מהממשלה השתתפה, כך שזה על סדר היום שלהם. זה נושא שלא מסוקר שם בתקשורת ולא נוגעים בו, לכן עצם זה שנערך טקס כזה בקהיר, זוהי פריצת דרך."

האירוע במצרים התקיים ביוזמת יונתן כהן, שגריר ארה"ב בקהיר, ובשיתוף פעולה עם מוזיאון השואה בוושינגטון. הוא נערך במלון "ארבע העונות" בקהיר, בהשתתפות דיפלומטים, ביניהם שרת התרבות של איחוד האמירויות ושגרירי ישראל וארה"ב במצרים, אזרחים מצרים, חברי הקהילה היהודית בקהיר, ועיתונאים מכלי תקשורת ערביים ובינלאומיים.

בנוסף לטקסים נערכו אירועי 'זיכרון בסלון' בערבית, בהשתתפות אזרחים מכל רחבי העולם הערבי, זו השנה השנייה ברציפות. הגבלות הקורונה וקיום האירועים באופן מקוון העניקו הזדמנות להשתתפות של נציגים מלבנון, עיראק, וסוריה. אירועים תוכננו להתקיים גם בדובאי ובערב הסעודית, אך בוטלו עקב מגפת הקורונה.

מה הוביל לשינוי?

"ההנהגה במצרים מעוניינת בשיח של סובלנות ודו-קיום. יש רצון להיפתח לתכנים הללו. בעבר היינו רואים בטלוויזיה המצרית הרבה תכנים אנטישמיים, אבל בשנים האחרונות זה די פסק. השיח משתנה, לפחות אצל מובילי דעת הקהל המרכזיים."

אורון מצביעה על שינוי נוסף מצד הממשלה המצרית: בשבוע שעבר שגריר מצרים לאו"ם, אוסאמה מחמוד עבדל, גינה את הכחשת השואה בנאום בערבית, בדיון באו"ם שעסק בתופעה.

Breaking news: I was honored to participate today in a pioneering event in #Cairo commemorating UN-authorized International #HolocaustRemembranceDay (#IHRD), co-sponsored by the @USEmbassyCairo & @HolocaustMuseum. Thank you, #Egypt, for your warm hospitality. 1/5 pic.twitter.com/XaNTDZ52Tz

— Robert Satloff (@robsatloff) January 24, 2022