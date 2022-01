ניצחון ביתי: אשלי בארטי זכתה לראשונה באליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס

אשלי בארטי זכתה היום (שבת) באליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס, בכך הפכה לאוסטרלית הראשונה שזוכה בגרנד סלאם במלבורן מאז 1978. בארטי גברה 4:6, 6:7 (2) על דניאל קולינס המפתיעה, שניסתה להמשיך ולהדהים בגמר הגרנד סלאם הראשון שלה.

בארטי בת ה-25, המדורגת ראשונה בעולם, כבר היתה בפיגור 5:1, במערכה השנייה מול המדורגת קולינס, המדורגת 27 בעולם. אבל, בסופו של דבר בעזרת התמיכה של הקהל הביתי היא הצליחה לחזור והניפה תואר גרנד סלאם שלישי בקריירה, בלי שהשמיטה אף מערכה בדרך.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate ???????????? @ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.

קולינס האמריקאית בת ה-28, שבשנה שעברה הודחה באליפות אוסטרליה כבר בסיבוב השני, התעלתה על הישג השיא שלה מ-2019 (חצי גמר) ותקווה שב-2022 היא תוכל גם לרשום גרנד סלאם ראשון בקריירה.

שתי הטניסאיות פתחו את ההתמודדות בצורה קשוחה ושמרו על ההגשות שלהן ללא יותר מדי התנגדות, בעוד בארטי הנחיתה שני אייסים כבר אחרי שלוש מערכות. במשחקון החמישי, קולינס הייתה קרובה מאוד להשיג שבירה ראשונה, אבל בארטי הצילה ושברה במשחקון הבא בדרך ל-2:4. קולינס צמצמה, אבל האוסטרלית סגרה עניין וניצחה 3:6 במערכה הראשונה.

Danielle Collins has the ball on a string ????

קולינס פתחה היטב את המערכה השנייה וניצחה את המשחקון הראשון. לאחר מכן שברה את חבטות ההגשה של בארטי כדי להוביל 0:2. במשחקון השלישי בארטי כבר קיבלה הזדמנות כדי לנצח, אבל קולינס לאנשברה ועלתה ל-0:3. בארטי חזרה לעניינים במשחקון אותו הגישה, שגם בו היא השיגה "אייס" – וצמצמה ל-3:1, אבל קולינס המשיכה את המומנטום הנהדר שלה ועלתה ליתרון 1:4.

במצב של 1:5, לקולינס כבר הייתה את ההזדמנות להשוות – אבל בארטי הצליחה להישאר בחיים, כשצמצמה ל-5:2. יחד עם התמיכה הביתית, האוסטרלית הורידה את היתרון כבר ל-5:3. במשחקון העשירי בארטי השיגה עוד ניצחון, והשוותה ל-5:5. קולינס הצליחה לנצח ולעלות ליתרון 5:6, אבל בארטי שמרה על ההגשה שלה ושלחה את המשחק לשובר שוויון. ב"טיי ברייק" בארטי שעלתה ליתרון 0:4 ובסיום היא ניצחה 2:7.

"I'm so proud to be an Aussie." ????????

Ladies and gentlemen, one of our own ????@ashbarty • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/Z47tOHkZIp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022