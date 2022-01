מעל כולם: רפאל נדאל זכה באליפות אוסטרליה והפך לטניסאי המעוטר בהיסטוריה

רפאל נדאל הפך היום (ראשון) לטניסאי המעוטר בהיסטוריה עם 21 זכיות בטורנירי גרנד סלאם. הספרדי בן ב-35 זכה באליפות אוסטרליה הפתוחה לאחר קאמבק ענק מול דניל מדבדב הרוסי 2:3 (6:2, 7:6 (5), 4:6, 4:6, 5:7) בגמר שארך חמש שעות ו-28 דקות. בזכות הניצחון במלבורן, אחרי 13 שנים בהן לא זכה בטורניר, נדאל עקף את רוג'ר פדרר ונובאק ג'וקוביץ' בטבלת הזכיות.

ההישג של נדאל הגיע חודשים ספורים אחרי שחזר למגרשים מפציעה בכף הרגל, שאיימה לסיים את הקריירה המקצוענית שלו. "זה היה אחד הערבים המרגשים ביותר בקריירה שלי", אמר נדאל בסיום המשחק. "התמיכה שקיבלתי בשלושת השבועות האלו תישאר איתי לנצח. אולי לפני חודש וחצי אמרתי שזו כנראה אליפות אוסטרליה האחרונה שלי, אבל עכשיו יש בי המון אנרגיה להמשיך".

הספרדי הוסיף: "לא הפסקתי להאמין וידעתי שאני חייב להילחם עד הסוף, למרות שלרגעים זה היה נראה בלתי אפשרי, ידעתי שלא אוכל לסלוח לעצמי אם לא אתן את כל מה שיש לי. ידעתי שאני יכול להפסיד, אבל לא הייתי מוכן לוותר".

המפסיד דניל מדבדב, אמר: "קשה להפסיד, אבל אני רוצה להחמיא לרפאל נדאל. מה שהוא עשה היום היה מדהים. ניסיתי לשחק טניס לכל אורך המשחק, אחרי המשחק אני רק רוצה לשאול אותו אם הוא התעייף. הרמה הייתה גבוהה, נדאל העלה את הרמה אחרי שתי מערכות וזכה בגראנד סלאם ה-21. זה הרגיש כאילו הוא לא התעייף, אלוף מדהים. זה לא תמיד קל, אבל כל הכבוד. זה היה מדהים".

מערכה ראשונה: מדבדב עלה נחוש ועם חבטות מדויקות שבר ראשון את הספרדי ועלה ל-2:3. נדאל נראה חסר תשובות והרוסי היה בכל מקום במגרש, הוא שבר שוב והשלים 2:6 קל בצורה מפתיעה.

מערכה שנייה: נדאל התקשה בשני המשחקונים הראשונים של המערכה השנייה, אבל אחריהם הצליח לכפות את עצמו על המשחק. הספרדי עלה ל-1:2 וניצל חוסר ריכוז של מדבדב כדי לשבור אותו לראשונה. נדאל עלה ל-1:4 מבטיח, אבל מדבדב כרה את דרכו בחזרה למשחק ועם שבירה משלו צימק ל-4:3. נדאל החזיר בשבירה משלו ועלה ל-3:5. במשחקון הבא מדבדב שבר ובהמשך איזן ל-5:5.

השניים שמרו על חבטות ההגשה הבאות וניגשו לשובר שוויון מותח ומלא אמוציות. הספרדי הוליך 2:4 ו-3:5, אבל הרוסי התעשת ועם 4 נקודות רצופות, ניצח 5:7 ו-6:7 במערכה. מרחק מערכה מזכייה בתואר.

מערכה שלשית: נדאל סירב לוותר ונלחם בשיניים כדי להשוות ל-1:1 אחרי משחקון הגנה ראשון של מדבדב. הספרדי והרוסי שמרו על חבטות ההגשה ואז ביתרון 2:3 נדאל הציל שלוש נקודות שבירה ואיזן. הקצב בשלב הזה האט ושני הטניסאים נראו עייפים, אבל לא גילו רחמים כשגררו אחד את השני למשחקונים ארוכים. במצב של 4:4, נדאל שבר את מדבדב והפעם גם הצליח להשלים את העבודה ולנצח 4:6 במערכה.

מערכה רביעית: מדבדב עלה ל-0:1. המשחקון הבא היה מותחן במיטבו, כשהרוסי מבזבז שתי נקודות שבירה ונדאל קובע 1:1. בשלב הזה מדבדב איבד פוקוס, נשבר ולא אהב את תגובת הקהל, ששמח כשהוא ביצע טעות כפולה. המומנטום היה בצד של נדאל שהגיש במטרה לעלות ל-1:3, אבל מדבדב סיפק כמה חבטות איכותיות מהקו האחורי כדי לקבוע 2:2. במשחקון החמישי, מדבדב הציל לא פחות מ-7 נקודות שבירה, אבל לא הצליח לעשות יותר מזה ולבסוף נשבר. הספרדי הציל שתי נקודות שבירה, טיפס ל-3:5 ומשם המשיך ל-4:6.

מערכה חמישית: מדבדב נראה מאושש בפתיחת המערכה המכרעת והוא עלה ל-1:2. נדאל השווה ומיד לאחר מכן שבר את הרוסי כדי לעלות ל-2:3. המשחקון הבא ארך 13:38 דקות של מתח ודרמה, שבסיומן נדאל הצליח לעלות ל-2:4. שני הטניסאים שמרו על ההגשות בדרך ל-3:5, וכאשר הספרדי התקרב שתי נקודות מזכייה עם 30:30, הרוסי התעלה וצימק ל-5:4. המומנטום נשאר אצל מדבדב, שהשיג שבירה ברגע קריטי של המשחק והשווה ל-5:5.

נדאל איבד שתי נקודות שבירה במשחקון הבא, ובנקודת השבירה השלישית השיג את ה-5:6 המיוחל. במשחקון הבא נדאל לא איבד אפילו נקודה, בדרך ל-5:7 במערכה החמישית ולזכייה גרנד סלאם מספר 21.

