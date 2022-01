בדרכי אביה: קרנה סולשיאר שיחקה לראשונה בקבוצת הנשים של מנצ'סטר יונייטד

קרנה סולשיאר, ערכה אתמול (ראשון) את הופעת הבכורה שלה בקבוצה הבוגרת של מנצ'סטר יונייטד. השחקנית הצעירה של "השדות האדומות" היא בתו של כוכב ומאמן יונייטד בעבר אולה גונאר סולשיאר הנורבגי. ההורים הגאים, הגיעו למשחק כדי לצפות בבתם עושה את צעדיה הראשונים כשחקנית בוגרת.

סולשיאר (19) עלתה למגרש בדקה ה-87, לקראת סיום הניצחון של מנצ'סטר יונייטד בתוצאה 0:2, בסיבוב הרביעי בגביע האנגלי מול ברידג'ווטר יונייטד מהליגה השלישית. סולשיאר הרשימה עד כה בקבוצה עד גיל 21 של המועדון עם 13 שערים ב-12 משחקים.

19-year-old Karna Solskjær subbed on for her senior debut for Manchester United Women today.

Karna and Ole are the first father and daughter to play at United ???? pic.twitter.com/46lNRo9rvx

