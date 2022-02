חיילים רוקדים וטנקים בטיק-טוק: איום המלחמה ברשתות החברתיות

הרשתות החברתיות באוקראינה לא נשארו אדישות לרוחות המלחמה שנושבות מכיוון הגבול הרוסי.

הרשת מוצפת בסרטונים של חיילים רוקדים, טנקים יורים לצלילי מוזיקת מטאל ועד מעקב של אזרחים פשוטים אחר התגברות נוכחותם של הרוסים על הגבול. ואיך אפשר בלי סרטוני חתולים.

Best response to Putin‘s inadequate joke… pic.twitter.com/weisTyhVsJ — Mattia Nelles (@mattia_n) February 12, 2022

"התשובה הכי טובה לפוטין: אוהבים, לא אוהבים – נאט"ו בדרכים".

Новий шедевр від Олександра!!!????????????

Запалює!!! pic.twitter.com/wYpYW5ahvr — Олександр Колим (@OleksandrKolym) February 12, 2022

"מופע חדש של החייל אלכסנדר".

Sanctions won’t stop Putin. He has amassed over $600 billion in reserves specifically to weather a sanctions storm, and is obsessed by the far bigger picture of his historical legacy. The only way to deter Russia is to arm Ukraine pic.twitter.com/B8RebV0Zqj — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) February 12, 2022

על פי השיר "הישארו רגועים" הקריאה להישאר רגועים כהתרסה נגד הפאניקה שהתחילה בתקשורת סביב דרישתן של עשרות מדינות מאזרחיהם לעזוב את המדינה.

"ההיסטוריה חוזרת אבל השיעור לא נלמד". הרשתות האוקראיניות לא חסכו ביקורת על פינוי אזרחים ודיפלומטים של המעצמות מהמדינה.

That poor guy with the bicycle. The people of #Ukraine, like us in #Afghanistan, are expected to be another victim to the madness of world powers. pic.twitter.com/0gyXOtCnRK — Natiq Malikzada | ناطق ملکزاده (@natiqmalikzada) February 13, 2022

"הבחור המסכן עם האופניים, אזרחי אוקראינה כאזרחי אפגניסטן, קורבנות של שיגעון כוח עולמי".

בתגובה לכך, זלנסקי צולם עם מעיל חורף שמזוהה עם בריונים רוסים. הרשת לא נשארה חייבת.

This Ukrainian meme has never been more relevant pic.twitter.com/rUK9G0HecC — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) February 12, 2022

"ארבעה סוגים של כאב ראש: מגרנה, מתח, סטרס, לגור ליד רוסיה".

Does Putin want peace in Ukraine or a piece of Ukraine? pic.twitter.com/BxHZgSRiMe — Dank Memes (@theMemesBot) February 12, 2022

"בקרו ברוסיה לפני שהרוסים מבקרים אצלכם".

Нравится, не нравится –

А Украиной он подавится. pic.twitter.com/0vFPOR4uMt — Nasha Canada????????Наша Канада (@NashaCanada) February 13, 2022

"אוהב או לא, מאוקראינה הוא כבר ייחנק".

I express my feelings through memes ???? pic.twitter.com/sQfH5CYBDA — Oles Hyvä (@OlesDatsko) February 12, 2022

למעלה: "תקשורת, הפלישה הרוסית", למטה: "אוקראינים שהיו במלחמה עם רוסיה כבר 8 שנים".

Томос закликає вас прийти сьогодні на Марш Єдності! pic.twitter.com/XCIseoGg9t — Шановний, перепрошую (@kotletof) February 12, 2022

«Збройні Сили України. Завжди на захисті»

Вірте в воїнів, вірте в ЗСУ! Разом переможемо!

Слава Україні та її воїнам ????????@ArmedForcesUkr pic.twitter.com/0kKgnIQHxe — Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) February 13, 2022

חיות וחיילים: גם חמוד, וגם משדר לעולם שפניהם של החיילים האוקראינים לשלום (בניגוד לשכניהם מעבר לגבול).

אזרחי אוקראינה משתפים את הסרטונים כדי להראות למערב (ולעצמם) שהרוסים רציניים בכוונותיהם, חרף הכחשתו של הנשיא פוטין לכוונות הפלישה: