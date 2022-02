ארין ג'קסון הפכה לאישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב באולימפיאדת החורף

ארין ג'קסון הפכה היום (ראשון) לאישה השחורה הראשונה בתולדות משחקי החורף האולימפיים שזוכה במדליה בענף החלקה המהירה. ג'קסון זכתה במדליית הזהב במקצה ה-500 מטר לאחר שסיימה ראשונה עם תוצאה של 37.04 שניות.

ג'קסון (29) עלתה לראשונה בחייה על הקרח רק לפני שש שנים. לפני כן, הייתה מחליקה על גלגליות מקצוענית. למשחקים האולימפיים בפיונגצ'אנג 2018, העפילה לאחר ארבע חודשיים בלבד של אימונים. "זה הוא חלום שהתגשם. אני לא זוכרת הרבה מהמירוץ, אני רק יודעת שעברתי את קו הסיום והייתי מאושרת", אמרה ג'קסון לאחר הזכייה.

When you know someone golden, you do everything you can to make sure they shine ????

After Erin Jackson slipped during U.S. Olympic trials, Brittany Bowe gave up her spot so that the top-ranked 500m skater could compete in Beijing

Today, Jackson makes history as Olympic champion pic.twitter.com/vGqeQKDjZp

— CBC Olympics (@CBCOlympics) February 13, 2022