"זה ניצחון ענק": ארה"ב תשווה את שכר שחקניות נבחרת הנשים בכדורגל לגברים

התאחדות הכדורגל האמריקאית הודיעה אתמול (שלישי) על הסכם חדש שנחתם עם שחקניות נבחרת הנשים, במסגרתו תשווה את השכר ותחלק מענקים שווים לנבחרות הנשים והגברים. בנוסף, ההתאחדות תשלם 24 מיליון דולר פיצויים לשחקניות ותקים קרן עבורן לטובת הקריירה שלאחר הכדורגל.

בכך, הסתיים מאבק ארוך שמתנהל בבית המשפט משנת 2019 והחל בתלונה שהוגשה בשנת 2016 לנציבות שוויון הזדמנויות תעסוקה בארצות הברית, על הפער בין שכר נבחרות הנשים והגברים, למרות שנבחרת הנשים פופולרית ומצליחה יותר מזו של הגברים.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up

— U.S. Soccer (@ussoccer) February 22, 2022