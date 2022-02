גמר ליגת האלופות בכדורגל עשוי לזוז מרוסיה, הליגות באוקראינה הופסקו

אופ"א הודיעה היום (חמישי) שתתכנס מחר לישיבת חירום, כדי לדון בהעברת גמר ליגת האלופות מחוץ לרוסיה, בעקבות הפלישה לאוקראינה והסנקציות שהטילו מדינות המערב. ממשלת בריטניה הובילה את הקריאות להעביר את המשחק שמתוכנן להתקיים באצטדיון קרסטובסקי בסנט פטרסבורג ב-28 במאי.

הישיבה יוצאת הדופן של הוועד המנהל של אופ"א תתקיים "על מנת להעריך את המצב ולקבל את כל ההחלטות הנדרשות", אמר הגוף המנהל של הכדורגל האירופי. האצטדיון בסנט פטרסבורג מכיל 67,800 מושבים, בעבר אירח האצטדיון משחקים במונדיאל שנערך ברוסיה. האצטדיון ממומן על ידי ענקית האנרגיה הרוסית גזפרום.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

