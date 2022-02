מקייב עד חרקוב, מדונבס עד סומי: אזרחים מתעדים מלחמה

הרשתות החברתיות מתפוצצות מתיעוד אזרחי, עממי, של המלחמה: עדויות חיות, מידע חלקי. הנה מבחר מהם:

קייב: מטוס שהופל מעל העיר קייב, לא ברור אם רוסי או אוקראיני.

קייב: ראש העירייה, ויטלי קליצ'קו, צייץ בחשבון הטוויטר שלו על שריפה גדולה באחד הבתים בעיר, כתוצאה מפגיעה ישירה של פגז:

קייב: בעיר בת ה-3.5 מיליון תושבים יש מחסור חמור במקלטים. העיתונאית העצמאית, אולגה רודנקו, עובדת בתחנת המטרו שמשמשת כמקלט. לקראת הלילה (בחמישי) דווח על עומס כבד בתחנות. פעולת הרכבות בהן נעצרה ואנשים הורשו להיכנס חופשי.

Photo from this afternoon, trying to work from the subway station serving as the bomb shelter. pic.twitter.com/uIPXlzgiZB

— Olga Rudenko (@olya_rudenko) February 25, 2022