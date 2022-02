ספורטאים מאוקראינה ורוסיה מתנגדים למלחמה: "רוצים לחיות בשלום"

ההתנגדות לפלישת רוסיה לאוקראינה, יצרה גל מחאות ספורטאים נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. ספורטאים אוקראינים, רוסים ואחרים דורשים להפסיק את המלחמה.

הג'ודוקא דריה בילודיד, הספורטאית האוקראינית המפרסמת כיום, כתבה בפוסט: "אין לי מילים, אני מאוד מפחדת ומתפללת למען המשפחה שלי והמדינה שלי. למה להרוס לאנשים חיים? רוסיה ובלארוס, עצרו! אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות". בילודיד זכתה בשתי מדליות זהב באליפויות עולם ובמדליית הארד באולימפיאדת טוקיו לאחר שניצחה את שירה ראשוני.

Today I woke up at 6 am from the shootings in Kyiv, I have no words, I am very afraid and I pray for my family and my country. Russia started bombing us, the war started. Why? Why ruin people's lives? Russia and Belarus, stop! We want peace, we want to live! pic.twitter.com/9VlGUvCrGs

— Daria Bilodid (@DariaBilodid) February 24, 2022